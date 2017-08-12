Гудков: РФ в глазах влиятельных стран мира — запутавшийся во вранье хулиган 2 12.08.2017, 18:10

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Геннадий Гудков

Россия вкладывает миллиарды долларов в гражданскую войну.

Об этом в «Фейсбуке» написал российский политик Геннадий Гудков:

- Пока только в Венесуэле. Самое плохое заключается в том, что такие безумные «инвестиции» губительно сказываются на состоянии крупнейшей российской нефтяной компании, которая и так должна уже более 34 миллиардов долларов(!)

Всем даже без умных аналитиков понятно: режим Мадуро обречен, в стране нет продовольствия и туалетной бумаги, а многомиллионные митинги просто так не «рассосутся». Тем не менее Россия с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, вкачивает миллиарды долларов фактически на поддержку обанкротившегося режима.

Дальновидная внешняя политика, не правда ли? И вообще, ценители «успехов» Путина на внешней арене, задумайтесь, с кем мы дружим и кого поддерживаем в мире? Людоедский режим Сев. Кореи, среднеазиатские диктатуры, чокнутого на личной власти и впавшего в старческий маразм африканского вождя из Зимбабве(снилась ли вообще нам эта страна?), белорусского «батьку», пачками сажающего своих политических оппонентов и комичного Мадуро, который всерьез по ЦТ Венесуэлы рассказывает, что во сне к нему является Уго Чавес, то в образе птички, то рыбки?!!!

При этом мы вдрызг разругались с Америкой, Англией, Францией и другими странами Европы. Не очень хорошо общаемся с Японией (3-я экономика мира) и Юж. Кореей( обогнала РФ по ВВП).

У нас отвратительные отношения с соседями: Грузией, Прибалтикой, Польшей, Молдавией и Румынией. Российская власть ухитрилась стать врагом украинскому народу, устроив там войну и полностью оттолкнувшую эту братскую страну от широкомасштабного сотрудничества. 80 лет нейтральная Финляндия, напугавшись агрессивных планов РФ, начала не только сторониться нашего государства, но и активно наводить мосты с НАТО. Даже Казахстан пытается дистанцироваться от Путина: Назарбаев так и не признал ни Абхазии, ни Южной Осетии, не говоря уже о Крыме, ДНР и ЛНР.

А имидж страны во что превратился? Россия в глазах сотен миллионов граждан наиболее влиятельных стран мира — запутавшийся в собственном вранье агрессивный хулиган, постоянно размахивающий ядерной дубинкой и постоянно провоцирующий окружающих на драку. Наше вмешательство в чужие выборы (мало свои фальсифицировать и уничтожать) стало притчей во языцех, «русские хакеры», по заданию Кремля взламывающие сайты политических партий и сенаторов, вызывают повсеместное стойкое отторжение, не говоря уже о коррупционерах-"патриотах" из окружения президента РФ, регулярно попадающихся на укрывательстве ворованных миллиардов в панамских и прочих офшорах.

Добавьте сюда заказные убийства за рубежом (Литвиненко, Ямадаев и др.), умерщвление в тюрьме Сергея Магницкого за разоблачения преступлений должностных лиц, массовые нарушения прав человека и (вишенка к торту) беспредельщика Рамзана Кадырова, угрожающего всем и вся как в РФ, так и во всем мире. Вот такой облик (имидж) современной России складывается сегодня на планете Земля. Поэтому тупая пропаганда величия нашей страны в виде «Russia Today» и прочие бюджетоотмывочных теле-радио каналов дают скорее отрицательный эффект: опять эти русские врут. Так что мировые санкции против страны-"хулигана" не случайны и очень надолго.

Неужели Вам, господа наследники Менделеева, Чайковского и Достоевского, может нравиться столь позорное и унизительное состояние нашей внешней политики? Или не было времени задуматься?