13 элементарных упражнений для сохранения «вечной» молодости
- 13.08.2017, 12:40
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Уникальную методику разработал пластический хирург из Германии.
Гимнастика для лица (фейсбилдинг) была разработана немецким пластическим хирургом Рейнхольдом Бенцом.
Это метод тренировки, с помощью которого можно восстановить тонус мышц лица и сократить морщины.
AdMe.ru сделал подборку из 13 самых эффективных упражнений, благодаря которым кожа становится гладкой и упругой, разглаживаются морщины, улучшается овал и цвет лица.
Перед выполнением упражнений тщательно вымойте руки и очистите лицо от декоративной косметики.
Внимательно следите за изменениями на лице, появлением (или усугублением) морщин и складок во время выполнения упражнений. Места, где образуются морщины и складки, прижимайте пальцами, чтобы предупредить образование морщин в этом месте.
Во время выполнения упражнения должна быть задействована только та группа мышц, на которую оно направлено. Если включаются другие мышцы — это ошибка.
По окончании комплекса упражнений умойтесь прохладной водой и нанесите сыворотку или крем.
Выполняйте гимнастику регулярно. На этапе интенсивного омолаживающего воздействия стоит уделять упражнениям по 10-15 минут в день, 5 дней в неделю.
Для сохранения эффекта достаточно выполнять гимнастику 2-3 раза в неделю.
1. Для устранения гусиных лапок
Расположите пальцы у внешних уголков глаз и закройте глаза. Пальцы автоматически потянутся к центру. Не мешайте движению мышц.
Задержитесь в этом положении на 6 секунд. Повторите упражнение от 5 до 20 раз.
2. Для предотвращения опускания верхнего века
Раскройте глаза так широко, как вы можете. Внимательно следите за тем, чтобы не морщить лоб.
Задержитесь в этом положении на 6 секунд. Повторите упражнение от 5 до 20 раз.
3. Для устранения морщин на переносице
Сильно сведите брови к центру. Чтобы избежать появления складки, надавите указательными пальцами на кожу над бровями. Зафиксируйте кожу пальцами, чтобы она не сдвигалась.
Держите напряжение 6 секунд. Повторите упражнение от 5 до 20 раз.
4. Для красивого лба
Слева показано действие мышцы, когда вы сокращаете ее без помощи пальцев — на лбу собираются морщины. Чтобы предотвратить образование морщин, разместите безымянные пальцы над бровями. Теперь старайтесь поднять брови, словно желая преодолеть сопротивление рук.
Важно: в этом движении руки должны «победить». Не давайте бровям подниматься! Иначе эффект от упражнения будет прямо противоположным. Напрягите мышцы, считая до 6, затем расслабьте их. Повторите упражнение от 5 до 20 раз.
5. Для омоложения верхней области щек и предотвращения опускания уголков рта
Поднимите уголки рта вверх, словно вы улыбаетесь. Удерживайте напряжение в течение 6 секунд, затем расслабьте мышцы. Чтобы предотвратить появление заломов и морщин, поставьте указательные пальцы на внешний край глаза, а большими пальцами слегка зафиксируйте носогубную складку.
Повторите упражнение от 5 до 20 раз.
6. Для прокачивания круговой мышцы рта и формирования красивой формы губ
Плотно сожмите губы. Во избежание появления морщин поместите кончики средних пальцев в углы рта и слегка растяните губы в стороны.
Задержитесь в максимально напряженной позе на 6 секунд. Повторите упражнение от 5 до 20 раз.
7. Для укрепления подбородка и шеи
Напрягите подкожную мышцу шеи. Для этого сильно оттяните вниз нижнюю губу. Если вы все делаете правильно, то шея должна напрячься и ясно обозначиться.
Задержитесь в максимально напряженной позиции на 6 секунд. Повторите упражнение 5-20 раз.
8. Профилактика появления и устранение второго подбородка
Поместите кулак под подбородком. Расположите костяшки кулака под косточкой подбородка — там, где начинается второй подбородок, а не на краешке. Теперь через сопротивление опускайте нижнюю челюсть, медленно открывая рот.
Задержитесь в самой напряженной позиции на 6 секунд. Повторите упражнение от 5 до 20 раз.
9. Для укрепления мышц шеи, устранения брылей
Расправьте плечи, спину держите прямо. Голову откиньте назад. Вы почувствуете, как натянулась кожа от подбородка до ключиц. Нижнюю челюсть выдвиньте вперед — так, чтобы кожа на шее натянулась еще больше.
Напрягайте мышцы шеи и подбородка в течение 10 секунд. Выполните 3 подхода.
10. Для красивой области глаз, против гусиных лапок
Помассируйте пальцами обеих рук теменную и височную зоны головы в течение 1-2 минут. Это должно полностью расслабить мышцы.
Постарайтесь пошевелить ушами. При этом вы должны почувствовать, как кожа на висках начинает двигаться — от лица к затылку. Это включит в работу височную мышцу. Сильная височная мышца не даст образовываться гусиным лапкам.
Натянув височные и ушные мышцы, задержитесь в максимально напряженном положении на 6 секунд. Повторите упражнение от 5 до 20 раз.
11. От межбровных складок и морщин
Прижмите три «средних» пальца друг к другу. Расположите их на лбу по обе стороны от вертикальных морщин. Безымянные пальцы должны быть внизу, прямо над началом бровей. Натяните кожу, раздвигая руки в стороны. Удерживая кожу натянутой, попытайтесь сдвинуть брови и сохраняйте это положение.
Задержитесь в самой напряженной позиции на 6 секунд. Повторите упражнение от 5 до 20 раз.
12. Для укрепления верхнего века и круговой мышцы глаза
Закройте глаза и плотно сомкните веки. Вы должны ощутить, что веки потяжелели и слиплись.
Держите напряжение 6 секунд. Повторите упражнение от 5 до 20 раз.
13. Для подъема уголков рта
Сомкните губы и сожмите верхнюю и нижнюю губу между зубами. Из этой позиции максимально приподнимите уголки губ.
Задержитесь в самом напряженном положении на 6 секунд. Расслабьтесь. Повторите упражнение от 5 до 20 раз.