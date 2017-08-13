Как бабушка из Пружан в 89 летает на тарзанке и ведет занятия по гимнастике 4 13.08.2017, 20:35

4,557

Фото: imenamag.by

Всю свою молодость Галина Немцева работала экономистом, и заняться здоровьем получилось только на пенсии.

Галине Немцевой из Пружан 89 лет. За свою долгую жизнь она пережила многое: раскулачивание семьи, голод, войну и организацию колхозов на Брестчине. Всю свою молодость она работала экономистом, и заняться здоровьем получилось только на пенсии, пишет imenamag.by.

Маленькая и хрупкая бабушка каждое утро занимается скандинавской ходьбой, четыре раза в неделю ходит на гимнастику, проводит зарядки для других пенсионеров и играет в догонялки с местной детворой. «Как вышла на пенсию, так и к врачам не хожу, только когда сами вызывают», — говорит Галина Константиновна. «А мы раньше думали, что пенсия — это огород, сериалы, болячки и внуки на каникулах, — говорят ее «боевые» подруги. — А посмотрели на Галю — ну вот же, человеку старость в радость, а мы чем хуже?»

— Толкните меня посильнее! — просит бабушка, усаживаясь на тарзанку. И лихо взлетает в воздух. Тарзанка на даче под Пружанами — это обычная шина, привязанная на десятиметровой цепи к ветке сосны. Но это не простые качели — взлететь можно на несколько метров.

— Не страшно? — интересуемся мы.

Но бабушка только улыбается:

— Да что вы, попробуйте сами, это очень весело!

За полетом Галины Немцевой наблюдает десять других старушек. Они все моложе ее, кто на двадцать лет, кто на десять, но забраться на тарзанку не решаются. Согласны только на гимнастику. Они специально встречаются раз в неделю на даче у руководителя местной волонтерской организации Красного Креста, чтобы вместе позаниматься.

— Ложимся на коврики, становимся на коленки и потягиваемся, — командует Галина Константиновна. — Это упражнение называется «кошечка» — оно прекрасно подходит для разминки. Теперь переворачиваемся на спину, ноги вверх. Держим прямо, не опускаем!

Бабушки кряхтят, но стараются не отставать от энергичного тренера.

— Если дальше так пойдет, на Олимпиаде выступать сможем, — шутят они.

«Вот что такое война»

Жизнь никогда не баловала нашу героиню. Галина Константиновна не помнит, какие игры любила в детстве. Помнит только, что почти всегда было голодно и холодно. Может, именно потому в старости особенно почувствовала вкус жизни.

— Я родилась в Архангельской области, в деревне Горночаровская. В 33-м году маму арестовали и осудили на пять лет как кулака. Мне не было и шести лет. Вместо мамы должны были забрать отца, но он был сильно болен. И умер почти сразу после ареста. Корову и лошадь, которые были нашими кормильцами, забрали, — вспоминает старушка.

Неизвестно, как бы сложилась ее жизнь, если бы не дядя. Он забрал Галю и ее старшего брата к себе в Пермь, хотя у самого в семье было семь ртов. Когда началась война, Гале было 13 лет.

— В Перми не бомбили, не стреляли, но нас всё равно эвакуировали в Челябинск. По дороге мы на себе почувствовали, что такое война. Эшелон не раз бомбили, он шел очень медленно. Мы, дети, при приближении самолетов с черными крестами на ходу выпрыгивали из вагонов и бежали укрываться от взрывов в лес. Немощные старики оставались в вагонах. Помню, когда мы через какое-то время возвращались, на поезд было жутко смотреть: несколько вагонов горели, всюду валялись трупы… Нас бомбили, несмотря на то, что на вагоне был большой красный крест. И так я поняла, что такое война, — рассказывает Галина.

Лихо летая на тарзанке, Галина Константиновна рассказывает, что до сих пор помнит военный Челябинск. Туда были эвакуированы многие крупные заводы из центра России. И дети практически сразу пошли работать, делали всё, что им поручали. Маленькая, худенькая Галина таскала к станкам тяжелые металлические болванки. К вечеру ноги гудели, руки отрывались. Одна мысль была в голове: спать. А утром — опять на работу. В тайне от всех она мечтала сбежать на фронт, там воевал ее брат, и она им очень гордилась.

Но вскоре пришла неожиданная радость: Галю нашла мама. Оказывается, старший брат написал с фронта письмо «всесоюзному старосте» Михаилу Калинину. Дело пересмотрели, маму освободили и реабилитировали.

— Дядя дал мне целую буханку хлеба и отправил поездом на родину — в Архангельскую область. Жили очень тяжело, впроголодь. В этих местах восемь месяцев зима и только четыре — лето. Искали на поле мерзлую картошку, траву, собирали грибы, ягоды. Тем и питались, — вспоминает бабушка. — Эта сейчас все на диетах сидят и здоровым образом жизни увлекаются. А раньше никто и не задумывался, что такое здоровый образ жизни. Просто выживали.

Хотела учить детей, но занялась колхозами

Мама Галины мечтала дать детям образование. Сын поступил в железнодорожный техникум. А дочка очень хотела быть учительницей, но пошла учиться в сельскохозяйственный техникум, потому что там учеников кормили. Стала экономистом. А после Галину направили работать в Пружанский район. В Беларусь Галина Константиновна приехала в 1948 году. И тут девушке, семья которой пережила раскулачивание, довелось самой организовывать колхозы.

— Я занимала сразу несколько должностей: и агронома, и экономиста, и заменяла свое начальство, если надо. Работала в сельхозотделе — так раньше называлось управление сельского хозяйства при местном органе власти. Почти с нуля вели работу по организации колхозов. Ходили по дворам, объясняли людям, зачем они нужны. Это было очень трудно: придешь в деревню, организуешь всех, вроде бы согласны люди. Кто-то приведет в колхоз лошадь, кто-то — корову. Утром проснешься — уже нет никакого колхоза, все разбежались, — смеется бабушка.

Трудно ей было еще и потому, что родных рядом не было — они остались в Архангельской области. И Галина почти сразу после переезда вышла замуж за военного. Родилась дочка.

— Как она выросла и как полжизни пробежало, я даже не заметила, — говорит старушка. — Работа, работа, работа... Нормированного рабочего дня не было. Выходных почти тоже. Я понимаю, что это неправильно, но у нас просто не было выбора. В те времена так было принято, так все работали.

Сегодня Галина Константиновна живет одна. Мужа она похоронила, когда ему было 50. У нее две внучки и четверо правнуков: старшему 17 лет, младшему — семь. «Всех вырастила, слава Богу», — говорит.

— Вышла я на пенсию ровно в 55 лет. Иду по улице и улыбаюсь, — вспоминает бабушка. — Но внутри страх: что же я завтра буду делать? А потом поняла, что самое время заняться своим здоровьем.

«Вышла на пенсию, иду и улыбаюсь»

Начала Галина Константиновна с простой ходьбы. Просыпалась в шесть утра и просто выходила на улицу гулять. Потом увидела по телевизору скандинавскую ходьбу. Купила специальные палки, начала ходить сама и предложила присоединиться соседке. Теперь каждое утро они проходят пару километров от дома до парка, дают пару кругов по парку и возвращаются назад.

— Как вышла на пенсию, стала себя гораздо лучше чувствовать. Раньше врачи то одну болячку найдут, то другую. А после выхода на пенсию десять лет в поликлинику не ходила, пока сами не вызвали. Сдала все анализы, врачи говорят: «Бабушка, вам в космос можно лететь». Теперь хожу, когда вызывают. Наверное, они там карточки перебирают, думают, может, умерла, надо позвонить, — улыбается Галина Константиновна.

Уже 12 лет бабушка занимается дыхательной гимнастикой два раза в неделю. Тренер, по ее словам, часто ставит ее в пример молодым спортсменам — она почти никогда не пропускает тренировок. А пару лет назад в Пружанах открылась секция по гимнастике для пожилых людей в центре социальной защиты населения. Галина записалась и туда.

Каких-то специальных диет Галина Константиновна не соблюдает. В семь утра завтрак: например, картошка с селедкой или овсяная каша, чай или кофе. В обед — обязательно суп, бульон для него варит заранее, а на ужин — что-то легкое, например, яичница. И обязательно второй ужин — кефир или ряженка. А еще бабушка всегда соблюдает строгий распорядок дня: встает в шесть утра и засыпает в девять вечера.

— Энергии хватает, чувствую себя хорошо, — уверяет нас старушка. — Это вы у молодежи лучше спросите, как они себя чувствуют. Я внучке говорю: «Пройдись с утра хоть несколько минут». А она мне: «Бабушка, так спать же охота». Соседям говорю: «Малое же дитя у вас, еще в школу не ходит, а уже сидит с приставкой». Не могу я это видеть. Собираю детей во дворе, играем в волейбол, в догонялки.

— У меня сразу сил прибавляется, когда я вижу Галину, — улыбается Неонилла Нестерова, которая до пенсии работала директором школы и была депутатом областного совета, а сейчас дома ухаживает за старенькой мамой. — Я тоже увлеклась здоровым образом жизни. Гимнастика раз в неделю — стабильно. Поплавать в аквапарке люблю.

— А я делаю зарядку каждый день, — рассказывает еще одна бабушка Любовь Шерикова. — Как это без нее? Это как зубы не почистить. Для меня это как закон – 45 минут зарядки. Потом я иду под холодный душ. Он дает сразу столько энергии, на весь день хватает.

Любовь Алексеевна — воспитанница детского дома. В детстве ее приучили жить строго по режиму: подъем в одно и то же время и отбой. И эта в общем-то полезная для здоровья привычка осталась на всю жизнь. А энергия ей действительно нужна, потому что день расписан по часам: сегодня у бабушки курсы по компьютерной грамотности, она хочет научится общаться по скайпу. Еще она ходит на курсы по итальянскому языку, в класс рукоделия, вокально-хоровой кружок и занятия по гимнастике.

– Как всё успеваю? Так у меня ж машина двухколесная. Села на велосипед и поехала. Даже на дачу езжу на велосипеде. Шесть километров туда и шесть обратно, — рассказывает Любовь Алексеевна.

До знакомства с Галиной Немцевой и Любовь Алексеевна, и Неонилла Николаевна, и другие пружанские пенсионерки не могли себе представить, что будут делать «березку» и растяжку на гимнастическом коврике. Все нынешние подруги Галины Константиновны удивляются, как в ее годы можно быть такой бодрой. Но рядом с ней и им стыдно жаловаться на свои болячки.

— Начать заниматься собой никогда не поздно, — утверждают в один голос активные старушки. — На пенсии хватит времени и на спорт, и на внуков, и на то, чтобы помогать другим людям.