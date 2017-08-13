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Французы оценили первые 100 дней президентства Макрона

  • 13.08.2017, 20:10
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Эммануэль Макрон
Фото: Christophe Morin/IP3/Getty Images

Результаты нынешнего президента Франции хуже, чем у его предшественника Франсуа Олланда.

Большинство граждан Франции недовольны первыми 100 днями президентства Эммануэля Макрона – об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ifop.

О своем недовольстве заявили 64% респондентов, при этом 19% «очень недовольны». Между тем в первые дни после избрания Макрона поддерживали 62%, сообщает comments.ua со ссылкой на Figaro.

Отмечается, что результаты Макрона хуже, чем у его предшественника на посту главы государства – Франсуа Олланда, которого после 100 первых дней у власти поддержали 46% французов.

Причем сейчас всего 23% респондентов ожидают перемен «скорее в благоприятном направлении», обратной точки зрения придерживаются 39%, не видят никаких изменений 38%. 45% французов считают, что Макрон исполняет предвыборные обещания, с ними не согласны 55%.

Интернет-опрос проводился 7–9 августа. Опрошен 1001 человек, все – старше 18 лет. Погрешность – 1,4–3,1 пункта.

В июле сообщалось, что рейтинг Макрона за месяц упал на 10%.


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