Французы оценили первые 100 дней президентства Макрона 13.08.2017, 20:10

2,172

Эммануэль Макрон

Фото: Christophe Morin/IP3/Getty Images

Результаты нынешнего президента Франции хуже, чем у его предшественника Франсуа Олланда.

Большинство граждан Франции недовольны первыми 100 днями президентства Эммануэля Макрона – об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ifop.

О своем недовольстве заявили 64% респондентов, при этом 19% «очень недовольны». Между тем в первые дни после избрания Макрона поддерживали 62%, сообщает comments.ua со ссылкой на Figaro.

Отмечается, что результаты Макрона хуже, чем у его предшественника на посту главы государства – Франсуа Олланда, которого после 100 первых дней у власти поддержали 46% французов.

Причем сейчас всего 23% респондентов ожидают перемен «скорее в благоприятном направлении», обратной точки зрения придерживаются 39%, не видят никаких изменений 38%. 45% французов считают, что Макрон исполняет предвыборные обещания, с ними не согласны 55%.

Интернет-опрос проводился 7–9 августа. Опрошен 1001 человек, все – старше 18 лет. Погрешность – 1,4–3,1 пункта.

В июле сообщалось, что рейтинг Макрона за месяц упал на 10%.