В Минске разбили одну из самых быстрых машин в СНГ 4 14.08.2017, 21:53

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Фестиваль скорости G-Drive ознаменовался сразу двумя автомобильными авариями.

На выходных в аэропорту «Минск-1» прошел «Фестиваль скорости G-Drive» - это автомобильные соревнования, на которые съехались самые мощные и быстрые автомобили из стран СНГ – в основном из России. Драгстеры и суперкары соревновались в езде по прямой на дистанции ¼ и ½ мили, пишет kp.by.

В Минск из Москвы привезли две быстрейшие машины в СНГ – самодельные Dodge Viper DT Pro Mod. Это просто звери! Под капотом у каждой – компрессорный мотор объемом 12 литров, с закисью азота. Мощность – почти четыре тысячи лошадей! Мотор работает на метаноле - на каждый 800-метровый заезд автомобиль расходует 4 литра топлива! Останавливают машину два парашюта, закрепленные сзади.

Мощность – почти четыре тысячи лошадей! Фото предоставлено организаторами.

Трасса в минском аэропорту считается не самой лучшей по покрытию. Машины настолько мощные, что отрезок трассы приходится проклеивать специальным составом – иначе не будет хорошего зацепа колес с бетоном. Впрочем, клей помогает не всегда. За два дня – два инцидента. В первый день перевернулась Toyota MR2 россиянина Константина Найта – на 200 км/ч. К счастью, гонщик не пострадал, ведь внутри гоночных машин стоит стальной каркас безопасности, гонщик пристегнут к сиденью-ковшу спортивными ремнями, есть шлем и так далее.

Череда неприятностей продолжилась и во второй день. Во время заезда россиянина Олега Кондакова на Dodge Viper DT раскрутило, и машина врезалась в соперника - Андрея Тюрикова на суперкаре Nissan GT-R. Олегу пришлось отправиться на обследование в больницу. Серьезных травм не нашли.

Авария случилась в конце трассы. Фото предоставлено организаторами.