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Шуневич пролетит, как фанера

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  • Анджей Почобут
  • 15.08.2017, 18:16
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Анджей Почобут

Министр внутренних дел Игорь Шуневич предлагает направлять освободившихся заключенных в колхозы.

Шуневич известен своим душевным подходом к действительности и новаторством в духе советского НКВД. Поэтому его предложение совсем не удивило. А тут и проблема, что говорится, на лицо.

Местное население многие десятилетия убегало от колхозов, переселяясь в город. Так было в СССР, так есть в Беларуси. Кадровый голод колхозов - старая тема.

Вот министр и суетится.

В СССР колхозников приписывали к земле, то есть к колхозу, чтобы не убежали. Теперь, видимо, решили вернуться к этой замечательной практике, ограничившись пока одной категорией граждан – лицами, отбывшими наказание.

Если получится, тогда можно будет расширить этот список. Благо, у нас есть в наличии алкоголики, алиментщики, лица, имеющие задолженость перед государством и т.д.

И что "Шуневич прыдзе, парадак навядзе"? Да, блин, на дворе же 2017 год! Не он первый пытается решить проблему сельского хозяйства с помощью принуждения. Ни у кого пока это не получилось. Поэтому и Шуневич с его принудительными зэка-колхозами также пролетит, как фанера.

Но у нас же при власти временщики. Им бы день простоять, да ночь продержаться... А пока менты да зэки при деле будут.

Анджей Почобут, Фейсбук


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