Gazeta Wyborcza: Под прикрытием «Запада-2017» россияне хотят надежно закрепиться в Беларуси 21 15.08.2017, 19:55

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Фото: AP

Военные учения России могут перерасти в полномасштабную военную операцию.

— Российская армия готовится к самым большим со времен холодной войны маневрам. Вернется ли она потом домой или останется на постоянной основе в Беларуси, строя себе базу на украинском, прибалтийском и польском направлениях? — задается вопросом в своей статье для издания Gazeta Wyborcza (перевод - intex-press.by) польский журналист Вацлав Радзивинович.

В учениях «Запад-2017», как декларирует Москва, должны принять участие 12,7 тыс. белорусских и российских солдат, а также 680 боевых машин. Это не так много: в соответствии с принципами Организации безопасности в сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Россия и Беларусь не обязаны приглашать на них международных обозревателей. Москва скромно анонсирует, что направит на маневры 3 тыс. военных, которые в соответствии с декларациями Министерства обороны будут проводить учения главным образом у себя, близ западной границы Российской Федерации, рассказывает автор.

— На оборону и безопасность Россия выделяет 32 процента своего открытого бюджета, а еще у нее имеется секретный. Это в 11 раз больше, нежели получает система зравоохранения, — отмечает Радзививнович.

— Несмотря на обещания, экспертов и политиков очень волнует характер и масштаб самой большой в этом году операции российской армии, которая продлится с 14 по 20 сентября. Ее командующие научились выводить рутинные действия на уровень настоящей военной акции, — подчеркивает он.

Так было хотя бы в августе 2008 года, когда 58-я армия прямо с кавказских полигонов пошла на Грузию. Ее части, как оказалось, были оснащены на учениях боевыми, а не учебными патронами. Подразделения имели достаточно много топлива и всяческих запасов. Благодаря этому российским танкам молниеносно удалось перейти через Рокский тоннель (автодорожный тоннель через Главный Кавказский хребет), прежде чем — а это не было столь уж сложным — его смогли бы уничтожить грузины. А блокада этого перехода отрезала бы россиянам путь в Южную Осетию — грузинскую провинцию, за которую потом велась война, объясняет Радзивинович.

Замглавы комиссии по обороне латвийского сейма Карлис Сержантс напоминает, что в маневрах «Запад» в 2013 году приняло участие намного больше солдат, чем декларировалось. И тогда, и сейчас о маневрах заявляли как об учениях оборонного характера, которые никому не угрожают. Но однако, по мнению парламентариев, белорусские и российские части отработали тогда атаку на стратегический Сувалкский перешеек, отделяющий Беларусь от Калининградской области.

Во время проведенных еще за четыре года до этого учений «Запад-2009» принималась во внимание ядерная атака на Варшаву — что выяснилось уже постфактум, напоминает журналист.

— Примитивной ложью оказалось то, о чем генералы объявляли перед прошлогодними «штабными» учениями «Кавказ-2016». Хотя заявляли, что в них примут участие 12,5 тысячи военных, как доказывают российские источники, в итоге их было отправлено в десять, а согласно западным источникам, даже 20 раз больше, — добавляет он.

В свою очередь, летом и осенью прошлого года армия Москвы провела поблизости от границ с Украиной операцию, которая выглядела как широкомасштабная подготовка к лобовой агрессии в отношении соседа. Россияне концентрировали войска, строили мосты и временные посадочные полосы. На военные рельсы перестроились региональные и местные администрации, проводя пробную мобилизацию резервистов, промышленности и служб снабжения.

— Сейчас российские генералы сами себя разоблачили, опрометчиво раскрыв то, насколько масштабной будет операция «Запад-2017». На сайте контрактов этого года Министерства обороны появилась информация, что ведомство закупило на нужды армии 5265 вагонов для транспортировки техники и солдат. 4126 из них должны ехать в Беларусь. Это в 83 раза больше, чем было отправлено в эту страну в 2016 году. И значительно больше, чем нужно для перевозки 680 танков, а также бронемашин и 3 тыс. военных, большинство из которых и не должно было ехать в Беларусь: в соответствии с декларациями командующих им было необходимо всего лишь тренироваться на полигонах в России, — рассказывает Радзивинович.

— Если принять за чистую монету объявленный министерством скромный масштаб учений, следовало бы предположить, что в каждом закрепленном контрактом вагоне в Беларусь поедет только один солдат, а бюджет заплатит за его проезд более 3300 долларов США, — рассуждает журналист.

— Остается тайной то, почему российские генералы хотят отправить в Беларусь сотни эшелонов, — добавляет он. Сами россияне объясняют это растущей активностью НАТО в Балтийском регионе. Но этот аргумент не убеждает. В Калининградскую область, где базируется их Балтийский флот и недавно созданный 11-й военный корпус (две полные дивизии), в течение всего года должно быть отправлено только 60 вагонов.

Балты видят в этой транспортной активности объявление на этот раз настоящего наступления на Сувалкский перешеек. О такой возможности предупреждает среди прочих литовский военный эксперт Вайдас Салжонас, который недавно не исключил, что «во время маневров «Запад-2017» дело может дойти до чего-то такого».

Вашингтон уже объявил, что на время белорусско-российских маневров он укрепит свои силы в Литве хотя бы на батальон.

В то же время существует опасение, что, скорее всего, самые большие со времен холодной войны военные маневры Москва использует для того, чтобы на постоянной основе ввести свои части в Беларусь, около ее границ с Украиной, Балтийскими государствами и Польшей.

Командующий наземными силами США в Европе генерал Бен Ходжес высказывает опасения, что, введя большие силы в Беларусь, россияне останутся там на постоянной основе.

— Существует беспокойство, что маневры могут оказаться троянским конем. Россияне говорят, что просто проводят учения, а потом размещают солдат и военную технику, — заявил генерал.

У России, образующей с Республикой Беларусь «cоюзное государство», формально общее с ней оборонное пространство. Обе страны имеют соединенную в одно целое систему противовоздушной обороны, объясняет автор.

Российские командующие твердо стремятся к размещению у соседа, например, полка многофункциональных истребителей Су-27СМ3 — 24 машины, а также вертолетов Ми-8. Министр Обороны Сергей Шойгу уже давно объявлял, что они начнут службу в Беларуси в 2015 году. Однако эту идею все еще не удалось осуществить.

У россиян на территории их партнеров по «cоюзному государству» есть лишь радиолокационная станция «Волга» в Ганцевичах, узел связи ВМФ России «Вилейка» и истребители, осуществляющие ротационную службу на базе в Барановичах.

— То, что они подбросят соседям в 4126 вагонах, позволит им основательно пустить там корни и окончательно подчинить их себе в военном плане, — резюмирует в своей статье для издания Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.