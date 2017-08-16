В США поступил в продажу сборник твитов Трампа 16.08.2017, 8:21

Президента США можно считать одним из наиболее известных пользователей Twitter.

Сборник твитов президента США Дональда Трампа с иллюстрациями карикатуриста Шеннона Уиллера поступил во вторник в продажу в США, передает tass.ru.

В аннотации к сборнику под названием Sh*t My President Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Trump отмечается следующее: «У [32-го президента США] Франклина Делано Рузвельта было радио, у [35-го президента США] Джона Кеннеди было телевидение, у Трампа есть Twitter. Карикатурист, лауреат премии Эйзнера Шеннон Уиллер разбирает [по частям] президента, изъясняющегося записями в 140 знаков».

Автор сборника считает, что твиты Трампа позволяют раскрыть и понять особенности характера 45-го президента страны, которого многие считают непредсказуемым.

«Мне хочется не только пародировать Трампа, но и понять его взгляды, то, насколько они сходятся с чаяниями его сторонников», — пояснил карикатурист.

Книга в твердом переплете стоит $ 9,16 и доступна для заказов на Amazon.

Трамп в Twitter

Трамп после инаугурации начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter, однако при этом продолжил публиковать сообщения на личной странице в этом сервисе. Республиканец уделяет повышенное внимание социальным сетям как средству информации и общения со сторонниками. Он ранее заявлял, что без возможности доводить с помощью соцсетей свои мысли до общественности он никогда, по его мнению, не стал бы президентом США. Многие публикуемые Трампом в Twitter сообщения часто подвергаются критике со стороны противников президента.

Трампа можно считать одним из наиболее известных пользователей Twitter. На его аккаунт, созданный в марте 2009 года, подписаны 35 млн человек, в нем опубликовано более 35 тыс. записей. Трамп неоднократно заявлял, что эта платформа позволяет ему общаться с американцами без посредников в лице бюрократов и ведущих СМИ.