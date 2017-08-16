Команда Гончаренко победила, благодаря курьезному автоголу

Команда Гончаренко победила, благодаря курьезному автоголу7
- 16.08.2017, 9:39
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ЦСКА играл в плей-офф Лиги чемпионов в гостях со швейцарским «Янг Бойз».
Команда белорусского футбольного специалиста Виктора Гончаренко победила, благодаря курьезному автоголу. ЦСКА играл в плей-офф Лиги чемпионов в гостях со швейцарским «Янг Бойз». Матч проходил с преимуществом хозяев поля, сообщает sovsport.ru.
Единственный гол в свои ворота забил уже в добавленные к основному времени минуты Касим. В Москве команды сыграют 23 августа.
Результаты остальных матчей плей-офф Лиги чемпионов: «Хоффенхайм» — «Ливерпуль» — 1:2, АПОЭЛ — «Славия» — 2:0, «Спортинг» — «Стяуа» — 0:0, «Карабах» — «Копенгаген» — 1:0.