Команда Гончаренко победила, благодаря курьезному автоголу 7 16.08.2017, 9:39

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Фото: Reuters

ЦСКА играл в плей-офф Лиги чемпионов в гостях со швейцарским «Янг Бойз».

Команда белорусского футбольного специалиста Виктора Гончаренко победила, благодаря курьезному автоголу. ЦСКА играл в плей-офф Лиги чемпионов в гостях со швейцарским «Янг Бойз». Матч проходил с преимуществом хозяев поля, сообщает sovsport.ru.

Единственный гол в свои ворота забил уже в добавленные к основному времени минуты Касим. В Москве команды сыграют 23 августа.

Результаты остальных матчей плей-офф Лиги чемпионов: «Хоффенхайм» — «Ливерпуль» — 1:2, АПОЭЛ — «Славия» — 2:0, «Спортинг» — «Стяуа» — 0:0, «Карабах» — «Копенгаген» — 1:0.