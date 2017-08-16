В Минске во время движения загорелся рейсовый автобус 5 16.08.2017, 12:32

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Пламя охватило заднюю часть автобуса, где расположен моторный отсек.

Сегодня утром на улице Есенина в минском микрорайоне Малиновка во время движения загорелся городской автобус. Пламя охватило моторный отсек, на место происшествия вызвали сотрудников МЧС. Очевидцем произошедшего был пользователь форума onliner.by.

Минчанин успел сделать фото горящего автобуса. Открытым пламенем горела задняя часть автобуса, где расположен моторный отсек. Пассажиров к тому моменту в салоне не было. Своими силами справиться с огнем водитель не мог.

В Минском городском управлении МЧС сообщили, что сообщение о загорании автобуса поступило дежурному в 5:24. ЧП случилось на территории диспетчерской станции по улице Есенина.

— Автобус 2009 года выпуска, загорание произошло в моторном отсеке. В 5:44 оно было ликвидировано. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС.

В результате пожара был закопчен салон автобуса, поврежден моторный отсек. Эксперты предполагают, что загорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.