Усэйн Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны» 16.08.2017, 14:30

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Усэйн Болт

Фото: Karwai Tang/WireImage/Getty Images

Благотворительный матч состоится 2 сентября.

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт подписал соглашение с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» на участие в благотворительном матче против «Барселоны».

Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» 2 сентября. Помимо Болта, в команду звезд манчестерского клуба войдут легенды команды Райан Гиггз и Пол Скоулз, отмечает The Sun.

Ранее ямайский бегун говорил, что хотел бы попробовать себя в профессиональном футболе. Накануне президент клуба «Бертон» Бен Робинсон заявил, что клуб может пригласить Болта на просмотр.

«Бертон» выступает в чемпионшипе — втором по рангу дивизионе чемпионата Англии.

Усэйн Болт на минорной ноте завершил карьеру на ЧМ-2017 по легкой атлетике в Лондоне. 11-кратный чемпион мира в столице Англии стал лишь бронзовым призером на дистанции 100 м, а в эстафете 4×100 м и вовсе не добежал до финиша.