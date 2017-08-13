Усейн Болт не добежал до финиша в заключительном старте в своей карьере 1 13.08.2017, 10:13

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Усейн Болт

Фото: Reuters

Легендарный ямайский спринтер получил травму на ЧМ-2017 в Лондоне.

Легендарный ямайский спринтер Усейн Болт получил травму и не добежал свой этап в составе эстафетной команды 4×100 м на ЧМ-2017 в Лондоне, сообщает tut.by.

Усейн Болт вышел на завершающий этап эстафеты, но по ходу дистанции получил травму, некоторое время прыгал на одной ноге, а затем, не сумев продолжить движение, упал на беговую дорожку.

Чемпионами же мира стали спортсмены Великобритании (37,47), серебро у команды США (37,52), бронза у Японии (38,04).

Фото: iaaf.org

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Ранее Усейн Болт объявил, что чемпионат мира в Лондоне станет его заключительным стартом в карьере. В индивидуальных дисциплинах он заявился лишь на дистанцию 100 м, где впервые за 4 года выступлений на топ-состязаниях не сумел выиграть золото.

Усейн Болт, которому 21 августа исполнится 31 год, принял участие в трех Олимпиадах: в Пекине в 2008 году, в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где завоевал в общей сложности девять золотых медалей в трех дисциплинах: в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете (4 по 100 метров).

Однако 25 января МОК лишил Болта золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4 по 100 метров из-за анаболического стероида туринабола, обнаруженного в пробе одного из его партнеров по команде Несты Картера. Награды отобрали у всей сборной Ямайки.

Также на счету Болта 11 побед на чемпионатах мира.

Усейн Болт. Фото: Reuters

Усейн Болт — действующий рекордсмен мира в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).