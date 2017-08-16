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Samsung выпустит первый в мире смартфон со встроенным алкотестером

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  • 16.08.2017, 19:48
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Патент на производство смартфона со встроенным алкотестером уже получен компанией

Группа компаний Samsung планирует начать производство смартфона, при помощи которого можно будет измерить уровень алкоголя в крови. Об этом сообщает 1prime.ru.

Патент на производство смартфона со встроенным алкотестером уже получен компанией. Разработчики гаджета считают, что новинка поможет существенно снизить количество ДТП, в том числе со смертельным исходом.

Алкотестер будет встроен в миниатюрном стилусе, прикрепленном к смартфону: датчик пара будет встроен в S Pen, который прилагается в комплекте к каждому Galaxy Note.

Измерять уровень алкоголя в крови можно будет даже во время разговора по телефону. Создатели называют свое изобретение газовым датчиком: в числе его задач будет анализ выдоха пользователей устройства и измерение уровня его опьянения.

Инженеры Samsung подчеркивают, что эта функция должна стать интересна совершеннолетним пользователем смартфонов, у которых есть личный автомобиль: они смогут проверять свое состояние перед тем, как сесть за руль.


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