В Беларуси хотят ввести ночной «сухой закон» 14 16.08.2017, 20:31

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Минздрав предлагает реализовывать алкоголь только с 9 до 23 часов.

Минздрав предлагает ограничить время продажи алкоголя, в том числе и пива, по всей стране и реализовывать его только с 9 утра до 23 часов вечера. После этого времени его могут продавать только в кафе и ресторанах. Об этом журналистам рассказал главный нарколог Минздрава Иван Коноразов, передает tut.by.

По его словам, над проектом нормативно-правового акта в числе прочих работают МВД и МАРТ. Минздрав свои предложения внес еще в апреле этого года.

— Мы вместе с МВД отслеживали статистическую информацию. Есть четкая доказательная база, что в большей степени преступления ночью и поздним вечером связаны с употреблением алкоголя. Их совершают уже подвыпившие люди, — объясняет Иван Коноразов.

Напомним, что в прошлом году в проекте антиалкогольного указа уже был прописан запрет на продажу спиртного с 22.00 до 9.00. Кроме того, в магазинах площадью больше 400 кв. м алкоголь предлагалось покупать только в специальных отделах. Однако указ пока не принят.

Летом 2015 года в Минске действовали временные ограничения на продажу спиртных напитков. С середины июня до конца августа алкоголь продавали в торговых точках с 9.00 до 22.00. После совещания, на котором Лукашенко раскритиковал правительство за нерешительную защиту внутреннего рынка алкоголя, «ночной сухой закон» отменили.

При этом по данным ВОЗ, в 2016-м белорусы выпили 16,4 литра алкоголя на человека, и это второе место в мире после Литвы. По информации Белстата, в прошлом году у нас приходилось 8,8 литра на душу населения. Данные отличаются, так как Белстат дает показатель продаж алкоголя. ВОЗ, учитывая оценки экспертов, выводит показатель потребления алкоголя. При этом показатель продаж рассчитывается на все население, а потребление — с учетом групп, которые выпивают. Людей в возрасте от 0 до 15 лет здесь не считают.

На диспансерном учете в стране на 1 августа 2017 года состоят около 164 500 больных алкоголизмом. При этом в Минске — около 35 тысяч человек.