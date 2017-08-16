Реальные доходы белорусов по-прежнему падают 2 16.08.2017, 21:37

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Реальные доходы падают на протяжении всего нынешнего года.

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов (номинальные доходы с поправкой на инфляцию) за шесть месяцев 2017 года снизились на 0,8% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Белстат.

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов остаются в минусе с начала 2017 года:

Как следует из таблицы, в Минской области реальные располагаемые денежные доходы за первое полугодие выросли на 1,2%. Но в остальных регионах этот показатель остается отрицательным. Больше всего падение заметно в Витебской (-2,8%) и Гродненской области (-1,8%). Упали реальные доходы и в Минске — на 0,9%.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 24,4%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,6%.