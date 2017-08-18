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Под Минском массово забирают земельные участки

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  • 18.08.2017, 8:17
  • 18,802

Сельсоветы начали активно подавать на граждан иски в суды.

Право частной собственности на землю в Беларуси достаточно условно. До тех пор, пока на выделенном для строительства жилья участке не возведен дом. Причем в течение года к освоению земли надо приступить, а через 3 года материализовать фундамент, стены и крышу.

У некоторых землевладельцев такой алгоритм не вырисовывается, и сельсоветы стали активно подавать иски в суд об изъятии таких земельных наделов.

Как сообщила sb.by и. о. заместителя председателя суда Минского района Е. Гурьева, в 2016 году судом рассмотрено 16 гражданских дел по искам сельсоветов Минского района об изъятии земельного участка. Из них 10 удовлетворены, 1 оставлен без рассмотрения. В 3 случаях землю оставили владельцам.

С начала нынешнего года суд рассмотрел уже 9 исков сельсоветов об изъятии земли у граждан, из которых 8 удовлетворены.


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