Белорусы в Барселоне: Прямо перед нами бежала толпа с криками 18.08.2017, 8:57

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Многие наши соотечественники оказались в самом эпицентре драматических событий.

17 августа в Барселоне фургон въехал в толпу людей. СМИ сообщают о погибших. Испанская полиция назвала наезд терактом. Портал tut.by связался с белорусами, которые сейчас в Барселоне.

«Увидел на Рамбле скорую, по телевизору показывали сюжет про теракт»

Во время теракта Роман Счастный находился метрах в 50 от Рамблы. В Барселону он прилетел в отпуск и в четверг вечером должен был улетать.

— Мы сидели в кафе, мимо побежали люди, я вышел посмотреть, что происходит, — рассказывает Роман. — Увидел на Рамбле скорую, по телевизору стали показывать сюжет про теракт. Перекрестными кварталами мы ушли забирать багаж и ловить такси.

Фото: Reuters

Добраться до аэропорта, говорит, было сложно.

— Аэробусы отправляются с площади Каталонии, но ее перекрыли, — продолжает Роман. — Пошли на метро, оно закрыто. Час шли вдоль дороги. Повезло, что рядом остановилось такси, чтобы высадить пассажиров. Попутки не останавливались.

До аэропорта Роман добрался вовремя. Вылет, говорит, вроде бы пока не задерживают.

Это Роман написал в twitter:

Багаж пришлось добывать из оцепления, щемиться улочками, барабанить в закрытую дверь с перешуганными сотрудниками. — Roman (@schastny) 17 августа 2017 г. Аэробусы перекрыты. Метро не работает. Только через час удалось словить такси. Сейчас в аэропорту ждем вылета. — Roman (@schastny) 17 августа 2017 г.

«Никто такого не ожидал и не понимает, что происходит»

Юлия Копылов находилась в двух станциях метро от улицы Рамбла, где произошел теракт. В момент трагедии девушка была дома. Оттуда после произошедшего она не выходила.

Юлия говорит, что всегда веселая и шумная Барселона сейчас совсем пустая. Люди напуганы и стараются не выходить на улицу.

— Рамбла — это самая известная улица города. Она идет от моря до центра. Здесь в любое время очень много людей, особенно туристов — рассказывает Юлия. — Тут находятся брендовые магазины, кафе, поэтому все сюда тянутся. Из-за столпотворений тут даже на велосипедах запрещено ездить.

Как сюда могла попасть машина, а тем более микроавтобус, Юлия и предположить не может.

Фото: Reuters

— Сейчас в новостях появляются сообщения, что два месяца назад полицию предупреждали о возможном теракте на Рамбле, — продолжает белоруска. — Но для горожан и туристов — это шок. Конечно, никто такого не ожидал и не понимает, что происходит. Сейчас ведь август, туристический сезон.

По словам Юлии, во вторник в Барселоне начался праздник одного из крупных городских районов — Fiesta de Gracia. Отмечают его всегда красиво и весело: украшают улицы, работают рынки, люди на улицах танцуют.

— Сегодня в связи с терактом празднование отменили, — говорит собеседница.

«Закрыли бары и кафе, людей оттуда эвакуировали»

Святослав Черноус сейчас тоже в Барселоне. Он турист из Беларуси. Во время произошедшего он был в торговом центре на площади «Испания». Это примерно в двух километрах от места теракта.

— В один момент все начали что-то обсуждать, почувствовалось волнение. Подруга мне написала, что нужно срочно идти домой и что что-то случилось. Я как раз был у выхода из торгового центра. Откровенной паники не наблюдалось. Много машин скорой с сиренами ехали в сторону центра. Я сразу понял, что это, скорее всего, теракт.

Святослав живет в 15 минутах от Рамблы, места теракта.

— Чувствуется напряжение. Все звонят друзьям, родственникам, — говорит он. — На улице в мегафон на английском, испанском и каталанском объявляли, чтобы все шли домой. Улицы заметно опустели. Закрыли бары и кафе, людей оттуда эвакуировали. Знакомые написали, что идет подготовка к стрельбе. Я же сейчас дома. Пока нет желания больше куда-то идти.

«Испания популярна у туристов, возможно, поэтому такая трагедия и случилась»

Белоруска Алеся Струк живет на окраине Барселоны. Сейчас она с дочкой дома. Ждет мужа, который работает в центре, недалеко от места теракта, и уже больше чем полтора часа добирается домой.

— Мы постоянно на связи, но я очень за него волнуюсь, — говорит белоруска. — Обычно с работы он едет на метро, и это примерно 40 минут. Сейчас метро закрыто. Автобусы переполнены. Главный въезд в город перекрыт, это сильно тормозит движение. А в новостях передают, что еще в одном городе в часе езды от нас нашли какой-то фургон с террористами. И от этого еще страшнее.

Рамбла, говорит Алеся, популярна не только у туристов, но и у местных жителей. Сами они с дочкой раза три в неделю там гуляют. Вчера тоже были.

— Здесь пересекаются ветки метро, есть железнодорожная станция, поэтому тут всегда тысячи человек, — продолжает молодая мама.

По словам Алеси, сразу после трагедии все магазины у них в районе закрылись.

Продавцы и работники разъехались по домам. Все стараются поскорее покинуть улицы.

— Никто не ожидал беды, — делится переживаниями Алеся. — Теракты происходили в Париже, в Брюсселе, казалось, это все очень далеко от нас. Сейчас Испания занимает одно из первых мест по популярности у туристов. Их здесь тысячи, возможно, поэтому такая трагедия у нас и случилась.