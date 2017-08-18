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Теракты в Барселоне и Камбрильсе: Что известно на данный момент

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  • 18.08.2017, 7:39
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13 человек погибли и более 100 пострадали в результате атак «Исламского государства» в Испании.

Два террористических акта произошли в испанских городах. Сперва фургон въехал в толпу людей в Барселоне, затем неизвестные совершили наезд на пешеходов в Камбрильсе. Всего в результате терактов погибли 13 человек, еще более ста пострадали, сообщает ВВС.

Спецоперация в Камбрильсе

В ночь с четверга на пятницу каталонские правоохранители провели спецоперацию в Камбрильсе по обезвреживанию группы злоумышленников, готовивших террористическую атаку.

Как сообщила испанская пресса, террористы на автомобиле устроили наезд на пешеходов и сбили несколько человек, но потом столкнулись с полицейскими, транспортное средство преступников перевернулось, а злоумышленники попытались сбежать, однако были ликвидированы полицией.

Каталонские правоохранители сообщили, что в ходе спецоперации были убиты четверо террористов, еще один был задержан, но скончался в последующем от полученных ранений.

Фото: РИА Новости / Хавьер Луэнго

Местные СМИ также утверждали, что на одном из злоумышленников был пояс шахида, полиция проверяет эту информацию. При этом в ближайшее время специалисты намерены провести несколько контролируемых взрывов, поэтому призвали людей не паниковать.

Всего в результате теракта в Камбрильсе пострадали семь человек. Двое из них находятся в критическом состоянии. Среди раненых числится сотрудник полиции.

Наезд на пешеходов в Барселоне

Ранее в Барселоне фургон совершил наезд на пешеходов. Как рассказывают очевидцы, водитель вел транспортное средство зигзагами, чтобы сбить как можно больше людей. Автомобиль остановился лишь после столкновения с киоском, после чего водитель, который не был вооружен, сбежал. Сейчас полиция занимается поиском злоумышленника.

Фото: EPA

В результате теракта погибли 13 человек, более ста получили различные ранения. Как отметили в испанской службе гражданской обороны, при нападении погибли или пострадали граждане 18 стран.

Власти назвали случившееся терактом, а джихадистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма, который требует глобального ответа.

Власти предупредили, что число жертв может быть не окончательным.

По подозрению в совершении этого преступления задержаны двое - марокканец и житель Мелильи - испанского анклава в Северной Африке. Однако ни один из них не был водителем минивэна, Тот, как сообщается, сумел убежать, и сейчас полиция ведет его интенсивные поиски.

Этот теракт стал самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде. Жертвами взрывов стал 191 человек, и более 1800 получили травмы и увечья.

Как все произошло

Нападение произошло в 16:50 по местному времени (17:50 по Минску).

Фургон въехал на заполненный людьми, включая многочисленных туристов, бульвар Рамбла со стороны площади Каталонии. Рамбла - центральный городский бульвар, его протяженность составляет 1,2 км.

Фото: GETTY IMAGES

Бульвар пользуется большой популярностью среди туристов, благодаря своим рыночным рядам, многочисленным барам, кафе и ресторанам.

Давя людей, минивэн промчал зигзагами более 500 м на скорости около 80 км/ч и остановился на площади Бокерия.

Жертвы и пострадавшие

На данный момент известно о 13 погибших. Число раненых приближается к сотне, из них 15 человек - в тяжелом состоянии.

Полиция предупреждает, что данные о жертвах - не окончательные.

По информации испанских официальных лиц, погибшие и раненые в теракте в Барселоне - граждане по меньшей мере 18 стран.

Среди них Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Аргентина, Венесуэла, Бельгия, Австралия, Венгрия, Перу, Румыния, Ирландия, Греция, Куба, Македония, Китай, Италия и Алжир.

По информации немецких СМИ, среди жертв - трое граждан Германии. Как сообщает бельгийский МИД, одна из погибших - гражданка Бельгии.

Фото: GETTY IMAGES

По меньшей мире трое австралийцев были ранены в ходе нападения, сообщило министерство иностранных дел Австралии.

Кто исполнители?

Полиция сообщила об аресте двух подозреваемых - гражданина Марокко и выходца из Мелильи - испанского полуанклава на мароканском побережье в Африке.

Изначально полиция распространила фотографию Магреби Дрисс Укабира, назвав его предположительным водителем белого "фиата", таранившего толпу.

Позже местные СМИ сообщили, что он явился в полицию, узнав, что объявлен в розыск, и заявил, что у него украли документы, на которые была оформлена аренда фургона.

Как действовали власти

Полицейские самых разных подразделений - патрульные, вооруженные, в штатском и в форме - оцепили несколько кварталов вокруг площади и прочесывала дом за домом в поисках преступников.

Фото: GETTY IMAGES

Две линии метро были перекрыты, центральные станции заблокированы.

Власти рекомендовали людям не звонить друг другу, а общаться через соцсети, чтобы снизить нагрузку на сотовую сеть. Полиция попросила не распространять в социальных сетях и в СМИ фото- и видеоматериалы с места теракта, а также съемки происходящего в городе.

Как реагировали люди

Люди убегали и искали укрытия в близлежащих магазинах, кафе и офисных центрах, откуда их потом эвакуировала полиция.

Очевидцы говорят, что на бульваре, как обычно, было очень многолюдно.

Такси бесплатно вывозили людей из центра.

Фото: AFP

Как отреагировал мир

Люди в разных странах несут цветы к посольствам Испании, а политики шлют испанцам слова поддержки.

Премьер-министр Испании призвал мир не оставаться равнодушным перед лицом джихадистского терроризма. "Сегодня борьба с терроризмом - принципиальная и первоочередная необходимость для свободных и открытых обществ, таких как наше. Это глобальная угроза, и ответ на нее должен быть глобальным", - сказал Мариано Рахой на пресс-конференции в Барселоне, куда он прибыл сразу после теракта.

Глава испанского правительства объявил в стране трехдневный траур по погибшим.

Испанский королевский дом распространил сообщение в "Твиттере": "Они убийцы, никто иные как преступники, которые не сумеют нас запугать. Вся Испания - это Барселона".

"Соединенные Штаты осуждают террористический акт в Барселоне, Испания, и готовы сделать все необходимое, чтобы помочь", - заявил президент США Дональд Трамп.

"Будьте сильными и стойкими, мы любим вас!" - добавил американский лидер.

Эйфелева башня в Париже погрузилась во тьму в память о жертвах теракта в Барселоне.

Фото: AFP

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