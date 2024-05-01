ВСУ: Россияне за апрель потеряли более 20 тысяч солдат только на востоке 1.05.2024, 20:10

Также было уничтожено большое количество техники.

Украинским защитникам за апрель удалось ликвидировать более 20 тысяч российских солдат. Также было уничтожено большое количество техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» (ОСГВ «Хортица»).

Как отметили в ОСГВ, общие потери за апрель у россиян таковы:

личный состав - 24 156;

танки - 308;

боевые бронемашины - 671;

пушки и минометы - 575;

реактивные системы залпового огня - 19;

противотанковые средства - 71;

средства противовоздушной обороны - 10;

тяжелые огнеметные системы - 1;

автомобильная техника - 871;

специальная техника - 12;

средства РЭБ - 92;

беспилотники - 15 945;

пункты управления беспилотниками - 12;

укрытия - 817;

склады боеприпасов - 176;

склады горюче-смазочных материалов - 24.