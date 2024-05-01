ВСУ: Россияне за апрель потеряли более 20 тысяч солдат только на востоке
- 1.05.2024, 20:10
Также было уничтожено большое количество техники.
Украинским защитникам за апрель удалось ликвидировать более 20 тысяч российских солдат. Также было уничтожено большое количество техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» (ОСГВ «Хортица»).
Как отметили в ОСГВ, общие потери за апрель у россиян таковы:
личный состав - 24 156;
танки - 308;
боевые бронемашины - 671;
пушки и минометы - 575;
реактивные системы залпового огня - 19;
противотанковые средства - 71;
средства противовоздушной обороны - 10;
тяжелые огнеметные системы - 1;
автомобильная техника - 871;
специальная техника - 12;
средства РЭБ - 92;
беспилотники - 15 945;
пункты управления беспилотниками - 12;
укрытия - 817;
склады боеприпасов - 176;
склады горюче-смазочных материалов - 24.