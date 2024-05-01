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ВСУ: Россияне за апрель потеряли более 20 тысяч солдат только на востоке

  • 1.05.2024, 20:10
ВСУ: Россияне за апрель потеряли более 20 тысяч солдат только на востоке

Также было уничтожено большое количество техники.

Украинским защитникам за апрель удалось ликвидировать более 20 тысяч российских солдат. Также было уничтожено большое количество техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» (ОСГВ «Хортица»).

Как отметили в ОСГВ, общие потери за апрель у россиян таковы:

личный состав - 24 156;

танки - 308;

боевые бронемашины - 671;

пушки и минометы - 575;

реактивные системы залпового огня - 19;

противотанковые средства - 71;

средства противовоздушной обороны - 10;

тяжелые огнеметные системы - 1;

автомобильная техника - 871;

специальная техника - 12;

средства РЭБ - 92;

беспилотники - 15 945;

пункты управления беспилотниками - 12;

укрытия - 817;

склады боеприпасов - 176;

склады горюче-смазочных материалов - 24.

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