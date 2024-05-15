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Азаренко проиграла в четвертьфинале турнира в Риме

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  • 15.05.2024, 22:06
Азаренко проиграла в четвертьфинале турнира в Риме
Виктория Азаренко

Белорусского дерби с Соболенко не будет.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сумела выйти в полуфинал турнира в Риме.

На стадии 1/4 финала Азаренко, экс-первая ракетка мира, встречалась с американкой Даниэль Коллинз, занимающей 15-ю строчку в рейтинге WTA. Матч между соперницами продолжался 1 час 46 минут и завершилась победой Коллинз в двух сетах — 6:4, 6:3.

В полуфинале Коллинз сыграет против еще одной белорускиАрины Соболенко.

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