Азаренко проиграла в четвертьфинале турнира в Риме

Азаренко проиграла в четвертьфинале турнира в Риме1
- 15.05.2024, 22:06
Белорусского дерби с Соболенко не будет.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сумела выйти в полуфинал турнира в Риме.
На стадии 1/4 финала Азаренко, экс-первая ракетка мира, встречалась с американкой Даниэль Коллинз, занимающей 15-ю строчку в рейтинге WTA. Матч между соперницами продолжался 1 час 46 минут и завершилась победой Коллинз в двух сетах — 6:4, 6:3.
В полуфинале Коллинз сыграет против еще одной белоруски — Арины Соболенко.