Азаренко проиграла в четвертьфинале турнира в Риме 1 15.05.2024, 22:06

Виктория Азаренко

Белорусского дерби с Соболенко не будет.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сумела выйти в полуфинал турнира в Риме.

На стадии 1/4 финала Азаренко, экс-первая ракетка мира, встречалась с американкой Даниэль Коллинз, занимающей 15-ю строчку в рейтинге WTA. Матч между соперницами продолжался 1 час 46 минут и завершилась победой Коллинз в двух сетах — 6:4, 6:3.

В полуфинале Коллинз сыграет против еще одной белоруски — Арины Соболенко.