В Беларуси вводят масштабные изменения для «тунеядцев» 11 29.04.2024, 9:25

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Искать безработных будут с помощью МВД РФ.

В январе 2024 году в декрет«О содействии занятости», более известный как декрет о «тунеядцах», правительство страны своим постановлением №53, опубликованным на Национальном правовом портале, внесло довольно много изменений. Часть из них вступили в силу в феврале, часть - в марте и апреле. Новые изменения - с 1 мая, а также с 1 августа, пишет «Комсомолка».

Попадание в базу «тунеядцев» человека, который владеет квартирой, автоматически и существенно повышает для него стоимость жилищно-коммунальных услуг до уровня возмещения экономически обоснованных затрат.

Прежде всего, с 1 апреля 2024 списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, формируются и утверждаются не раз в квартал, а каждый месяц.

А с 1 мая в Беларуси вступят в силу изменения, по которым белорусы смогут получать сведения о включении их в списки «тунеядцев» онлайн посредством Общегосударственной автоматизированной информационной системы (электронной услуги ОАИС). Информация будет доступна с 1-го числа месяца, следующего за месяцем утверждения такого списка

Белорусских «тунеядцев» выявляют с помощью МВД России

С 1 февраля при формировании базы «тунеядцев» в Беларуси учитывается и информация МВД России. А МВД Беларуси на основании полученных данных ежемесячно до 20-го числа должно передавать в Госпогранкомитет страны информацию о белорусах, выехавших с территории России и въехавших на территорию России через пункты пропуска российской государственной границы.

Также МВД должно предоставлять в Минтруда и соцзащиты Беларуси сведения о гражданах, оформивших выезд для постоянного проживания за пределами Беларуси или состоящих на миграционном учете в России.

А Госпогранкомитет Беларуси 4 раза в год предоставляет в Минтруда и соцзащиты сведения о гражданах в возрасте от 18 лет до общеустановленного пенсионного возраста, выехавших из Беларуси, а также с территории России и отсутствующих суммарно 30 и более календарных дней в квартале.

Не попадают в базу те, кто платит ряд налогов

С 1 февраля к людям, которые официально сдают свои квартиры в аренду и уплачивают фиксированный налог, таким образом избегая попадания в базу «тунеядцев», прибавились те, кто сдает в аренду официально нежилые помещения, машино-места.

С 5 февраля 2024 индивидуальным предпринимателям, чтобы не попасть в базу «тунеядцев», уже недостаточно быть просто зарегистрированными в этом статусе. Потребуется уплачивать налоги с дохода от предпринимательской деятельности.

Что изменится для работающих в странах ЕАЭС

С 1 февраля именно наличие трудового договора (контракта) нужно белорусским специалистам, работающим и проживающим на территории государств - участников ЕАЭС, а это Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан, чтобы не попасть в белорусскую базу «тунеядцев».

Сельчанам и фермерам надо учитывать местность, где они живут

До 1 марта 2024 справка местного органа власти, что у человека есть земельный участок и он растит на нем сельхозпродукцию, была гарантией непопадания в базу «тунеядцев». С весны 2024 года областным и Минскому горисполкомам делегировано право определять территории, при проживании на которых граждане, производящие сельхозпродукцию, будут признаваться незанятыми, с учетом региональных особенностей и экономической целесообразности.

Под критерий занятых в экономике подойдут те, например, кто занимается ведения личного подсобного хозяйства, огородничеством, народными ремеслами, ведет фермерское хозяйство. Но такие люди тоже большую часть времени должны жить в Беларуси. Отсутствуют в стране 30 и более дней в квартал – лишаются этой привилегии.

Мамы могут выезжать из страны на 30 дней в квартал

С 1 марта женщина, воспитывающие ребенка в возрасте до семи лет, а также троих и более несовершеннолетних детей, а также детей-инвалидов, признают занятыми лишь при условии их проживания на территории Беларуси. Выезжать они могут, но не более чем на 30 дней в квартале. Исключение – выезд с ребенком для лечения или оздоровления за границу.

Будет расширен функционал секретарей комиссий

С 1 августа 2024 будет расширен функционал секретарей комиссий по содействию занятости в рай- и горисполкомах.

Секретари комиссии будут работать с базой данных, формировать списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, выехавших за пределы Беларуси, выносить на рассмотрение исполкомов заявления «тунеядцев», которые попали в сложные жизненные обстоятельства. Секретари комиссии будут также консультировать людей по положениям и новшествам декрета №3.