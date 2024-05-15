Вблизи Великой пирамиды Гизы обнаружена странная аномалия 15.05.2024, 15:44

Ученые нашли необычные структуры.

Археологическая экспедиция возле пирамид Гизы в Египте обнаружила необычные структуры на глубине от 2 до 11 метров под землей. Используя современные технологии, ученые смогли выявить L-образную структуру и другие аномалии, которые могут свидетельствовать о наличии неизвестных захоронений.

Об этом пишет «HeritageDaily».

Исследование проводилось на Западном кладбище, известном также как Западное поле Гизы, где находятся меньшие кладбища с мастабами и скрытыми подземными структурами. Мастабы, представляющие собой древние гробницы, были использованы для погребения важных лиц, включая членов королевской семьи и высокопоставленных офицеров.

С помощью георадара и томографии электрического сопротивления археологи обнаружили L-образную структуру и аномалии на глубине от 2 до 11 метров под поверхностью земли. Эти аномалии могут свидетельствовать о наличии вертикальных стен или шахт, ведущих к подземным сооружениям.

Фото: Archaeological Prospection

Исследователи подчеркивают важность обнаруженных структур как поверхностных, так и глубоких, предполагая, что они могут быть частью большого подземного погребального комплекса. Хотя природа этих аномалий пока не определена, ученые намерены провести дальнейшие исследования, чтобы раскрыть тайны древних артефактов, скрытых под землей у самой Великой пирамиды Гизы.