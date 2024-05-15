Белоруска в пылу ссоры заявила мужу, что дети — не его 4 15.05.2024, 14:59

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Брак закончился печально, но результат экспертизы удивил.

Супруги из Березы прожили в браке несколько лет, но в 2023 году их семейные отношения разладились. В пылу ссоры жена заявила мужу, что обеих дочерей родила не от него. Пораженный мужчина решил обратиться в суд — итог этой истории оказался неожиданным, пишет zerkalo.io.

Мужчина в своем иске рассказал, что они с женой стали часто ссориться летом 2023 года. После того как в одной из перепалок супруга заявила, что он не является биологическим отцом их детей, муж много раз предлагал ей сделать генетическую экспертизу и точно прояснить вопрос. Но жена «всячески уклонялась» от проведения экспертизы ДНК.

Это только усилило сомнения мужчины в его отцовстве. В конце концов он подал иск в суд и потребовал исключить из документов и записей о рождении дочерей сведения о нем как об их отце.

Получив иск, суд назначил экспертизу ДНК детей, которой так добивался мужчина. И результат его удивил. Оказалось, что он действительно является биологическим отцом, но только одной дочери. А вот отцом второй девочки был кто-то другой.

После этого мужчина изменил иск и потребовал отменить его отцовство только в отношении одной из дочерей. Мать девочек не возражала, и суд в итоге постановил удовлетворить требования мужчины. Вдобавок его жену обязали компенсировать ему 882 рубля за юридические расходы и госпошлину.

К слову, супруги также подали на развод, но к моменту суда, прошедшего в апреле, развести их еще не успели.