FP: Обвал «Газпрома» несет Москве крупные неприятности 1 15.05.2024, 15:19

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Непосредственное влияние потери компании окажут на доходы правительства РФ.

Буквально в этом месяце «Газпром» объявил об огромном убытке в размере 6,8 млрд долларов за 2023 год, первом с 1999 года. Потери «Газпрома» демонстрируют, насколько неудачным оказалось решение Кремля перекрыть газовый кран в Европу в 2022 году. В 2023 году импорт российского газа в Евросоюз достиг самого низкого уровня с начала 1970-х годов: на долю российских поставок приходилось лишь 8% импорта газа в ЕС, в то время как в 2021 году этот показатель составлял 40%.

Это обернулось для «Газпрома» головокружительными убытками: в 2023 году доходы компании от зарубежных продаж сократились на две трети.

Об этом пишет влиятельное американское издание Foreign Policy непосредственное влияние потери «Газпрома» окажут на доходы российского правительства.

«Газпром», когда-то хваставшийся планам на рыночную капитализацию в 1 триллион долларов, теперь стал банкротом.

Беды «Газпрома», скорее всего, вызывают тревогу в Москве. Поскольку у компании нет хороших вариантов оживить падающие продажи газа, ее убытки могут негативно сказаться на способности России финансировать войну с Украиной. Это особенно иронично, если учесть, что санкции ЕС не направлены на экспорт российского газа - ущерб Кремлю и его военным усилиям наносится полностью самостоятельно.

Самое непосредственное влияние потери «Газпрома» окажут на доходы российского правительства - важнейший показатель, по которому можно судить о способности Москвы поддерживать конфликт с Украиной.

Изучение последних финансовых отчетов «Газпрома» рисует поразительную картину. Без учета дивидендов в 2022 году компания перечислила в государственную казну не менее 40 миллиардов долларов: либо в общий государственный бюджет, либо в Фонд национального благосостояния.

До прошлого года только «Газпром» обеспечивал около 10% доходов российского федерального бюджета за счет таможенных и акцизных сборов, а также налогов на прибыль. Теперь этот поток денег кажется далекой историей. В 2023 году вклад компании в государственную казну через таможенные и акцизные сборы сократится на 4/5.

Для Москвы это плохая новость по нескольким направлениям. Из-за растущих военных расходов бюджетный баланс страны стал дефицитным. Чтобы восполнить дефицит, Кремль обязал «Газпром» выплачивать государству ежемесячный сбор в размере 500 миллионов долларов до 2025 года. Теперь, когда компания несет убытки, неясно, как она сможет позволить себе такой транш.

Кроме того, взнос «Газпрома» в ФНБ, вероятно, придется сократить. Это происходит в самое неподходящее для Кремля время: ликвидные активы Фонда национального благосостояния уже сократились почти на 60 миллиардов долларов, что составляет около половины довоенного объема.

Наконец, проблемы «Газпрома» могут побудить компанию сократить запланированные инвестиции в газовые месторождения и трубопроводы - решение, которое, в свою очередь, приведет к снижению темпов роста российского ВВП.

Иронично, что в конце 2022 года Медведев, работавший в «Газпроме» бывший премьер-министр и нынешний заместитель председателя Совбеза, выступил с прогнозом на следующий год. Он предупредил, якобы европейцы сильно пострадают от решения России ограничить экспорт газа в Евросоюз, и предположил, что в 2023 году цены на газ подскочат до 5 000 долларов за тысячу кубометров.

Вероятно, он полагал, что такие высокие цены обернутся выгодой для государственной энергетической компании «Газпром», которая по-прежнему снабжает несколько европейских стран по трубопроводам, наращивает экспорт СПГ и рассматривает возможность заключения новых сделок с Китаем. Возможно, Медведев также надеялся, что европейцы будут умолять Кремль снова пустить газ по газопроводу.

Но оказалось, что Медведеву стоит отполировать свой хрустальный шар: в прошлом году средние цены на газ в Европе составили всего 1/10 от его цифры.