В Британии заявили, что Путин планирует «физические атаки» на Запад 15.05.2024, 15:09

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Фото: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

С помощью спецслужб и прокси-групп.

Россия Владимира Путина готовит «физические атаки» против Запада, предупредила глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ), в то время как представители британской и американской разведки раскрыли исходящую от Москвы и Пекина двойную угрозу. Энн Кист-Батлер, назначенная на должность руководителя британской разведки в мае прошлого года, в своей первой большой речи подчеркнула непосредственную угрозу со стороны Кремля и «эпохальный» риск, который представляет Китай для Великобритании и ее союзников.

Директор GCHQ заявила на встрече экспертов по кибербезопасности в Бирмингеме, что ее ведомство считает, что Москва стремится пойти дальше, чем просто атаки в киберпространстве. Агентство связи «все больше обеспокоено растущими связями между российскими спецслужбами и прокси-группами для проведения кибератак, а также подозрениями в физическом наблюдении и диверсионных операциях», сообщает The Telegraph.

Кист-Батлер заявила, что Москва «воспитывает и вдохновляет» группы кибер-злоумышленников, а «в некоторых случаях, похоже, координирует физические атаки против Запада». На прошлой неделе британцу были предъявлены обвинения в поджоге здания в Лондоне, и прокуратура обвинила его в работе на российскую ЧВК «Вагнер».

Выступая на конференции CyberUK, Кист-Батлер сообщила, что «Путин не отказался от своей максималистской цели покорить население Украины». Она добавила, что поддержка Киева со стороны Великобритании остается «непреклонной», а британские шпионы продолжают укреплять киберзащиту страны.

«Совершение физических атак на Западе будет означать эскалацию враждебности Москвы к Западу», — пишет газета.

Кист-Батлер также сообщила, что Китай представляет большую угрозу для Британии, представляя «настоящий и растущий кибернетический риск для Соединенного Королевства».