Установлена личность предполагаемого виновника теракта в Барселоне 3 17.08.2017, 21:02

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Фото: Pau Barrena / AFP

Террорист взял микроавтобус напрокат.

Полиция установила личность предполагаемого виновника наезда на людей в центре Барселоны, где погибли 13 человек и пострадали более 30.

По информации издания, человека, который арендовал микроавтобус, наехавший на людей, зовут Дрисс Укабир. Он взял напрокат микроавтобус в городе Санта-Перпетуа-де-Могода.

ÚLTIMA HORA | La policía identifica a uno de los implicados en el atentado de Barcelona: Driss Oukabir https://t.co/7GVta71l4U pic.twitter.com/pUDR1pAmhy — EL PAÍS (@el_pais) 17 августа 2017 г.

Кроме того, правоохранители распространили фото предполагаемого террориста.