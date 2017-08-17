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Установлена личность предполагаемого виновника теракта в Барселоне

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  • 17.08.2017, 21:02
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Фото: Pau Barrena / AFP

Террорист взял микроавтобус напрокат.

Полиция установила личность предполагаемого виновника наезда на людей в центре Барселоны, где погибли 13 человек и пострадали более 30.

По информации издания, человека, который арендовал микроавтобус, наехавший на людей, зовут Дрисс Укабир. Он взял напрокат микроавтобус в городе Санта-Перпетуа-де-Могода.

Кроме того, правоохранители распространили фото предполагаемого террориста.


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