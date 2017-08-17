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В центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу

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  • 17.08.2017, 19:48
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Фото: Avanti News / Twitter.com

Полиция города официально признала случившееся терактом.

В центре Барселоны на пешеходной улице Рамбла в толпу людей въехал микроавтобус, сообщает издание 20 minutos со ссылкой на информацию местной полиции. В результате происшествия, по данным издания El Pais, погиб, по меньшей мере один человек, еще 20 — получили ранения, передает РБК.

Место, на котором произошел инцидент, уточняется в Twitter местных аварийных служб, оцеплено. Людям советуют избегать этого района. Сотрудники аварийных служб также попросили власти Каталонии закрыть близлежащие к месту происшествия станции метро и общественного транспорта. Позже в связи с произошедшим в Барселоне закрылись все станции метро. Полиция города официально признала случившееся терактом.

Кроме того, после инцидента, как сообщает TV3, в один из ресторанов города ворвались два вооруженных мужчины. По информации источников телеканала, они забаррикадировались в помещении. По предварительным данным, именно они были причастны к аварии на улице Рамбла. Также стрельба произошла на рынке Бокерия, отмечает El Periodico.

Водитель же наехавшего на толпу микроавтобуса, уточняет издание Efe, вышел из автомобиля и скрылся с места происшествия. По данным очевидцев, пишет El Pais, фургон свернул на пешеходную улицу во время, когда люди переходили дорогу на светофоре. В настоящее время, как пояснили официальные источники издания в правоохранительных органах, полиция начала операцию по поимке злоумышленника.

Посольство Беларуси в Испании уточняет, есть ли среди пострадавших в Барселоне белорусы.


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