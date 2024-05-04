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Белорусский вратарь о завоевании Кубка Польши: Это что-то волшебно-незабываемое

  • 4.05.2024, 9:57
Белорусский вратарь о завоевании Кубка Польши: Это что-то волшебно-незабываемое

Эксклюзивный комментарий Антона Чичкана.

Белорусский вратарь краковской «Вислы» Антон Чичкан специально для Bet News поделился впечатлениями от победы своего клуба в Кубке Польши.

В финале, который прошел на варшавском стадионе «Народовы» в присутствии 47506 зрителей, «Висла» обыграла «Погонь» в дополнительное время (2:1). При этом краковяне отыгрались на 9-й компенсированной ко второму тайму минуте.

— Сейчас все уже немного улеглось. Но в день финала было, конечно, нечто. Думаю, не только футболисты, но и все краковяне, которые болеют за наш клуб, а также все, кто имеет отношение к «Висле», испытали неописуемые эмоции. Мы сделали огромное дело, завоевав Кубок. Но впереди еще много работы. Нужно выполнить нашу основную цель на сезон — выйти в Экстракласу.

— Как вам атмосфера на «Народовом»?

— Просто супер! Фанаты обеих команд устроили невероятные перформансы. Поддержка просто на сумасшедшем уровне, настоящий праздник. На трибунах было практически 50 тысяч зрителей. Это делает футбол намного привлекательнее и зрелищнее. Насколько я знаю, финал Кубка — важное футбольное событие в Польше, главный матч внутри страны. Думаю, присутствовавшие на трибунах получили массу эмоций.

— Доводилось ли вам раньше играть в такой обстановке?

— Быть в команде доводилось, но играть — нет. Это первый поединок с моим непосредственным участием на таком уровне, когда действительно многое решалось при большом скоплении людей. Кто-то свистел, кто-то гнал вперед. Это заряжает, придает уверенности и как бы настраивает тебя играть в свое удовольствие, наслаждаться моментом.

— «Висла» ушла от поражения на 99+-й минуте после вашего выноса со свободного. Могли ли вы предположить, что этот вынос приведет к голу?

— Конечно. А как по-другому? Если мы играем в атаку, то хотим, чтобы она завершилась голом. Тем более мы уступали, и это был последний шанс, чтобы перевести игру в экстра-таймы. Все получилось супер — так, как нам и нужно было. И мы очень рады, что в итоге кубок уехал в Краков.

— После спасительного гола кто-то из ваших одноклубников схватился за голову. А как вы отреагировали?

— Это было что-то волшебно-незабываемое. Круто испытать такие эмоции в окружении 25 тысяч фанатов твоей команды, которые ревут и заряжают тебя энергией. Истекали последние секунды, и ситуация была «или да, или нет». Все сложилось так, как и должно было. На самом деле мы играли очень хорошо. Имели много голевых моментов, но не могли их реализовать. Если брать матч в целом, то, считаю, мы переигрывали соперника и наша победа закономерна.

— Какое место отведете этому триумфу в Кубке Польши в своей коллекции наград?

— Если судить по тому, как я шел к дебюту за «Вислу», как складывался финал и весь наш путь к кубку (на других стадиях мы не раз забивали голы в концовках матчей и всегда верили, что нам это под силу), это одно из самых знаковых событий в моей карьере.

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