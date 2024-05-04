Нацбанк назвал «виновных» в росте цен в Беларуси

Нацбанк назвал «виновных» в росте цен в Беларуси3
- 4.05.2024, 10:34
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В стране разгоняется базовая инфляция.
В марте инфляция в Беларуси составила 5,6% год к году – такой уровень держится второй месяц подряд. В отчете Нацбанка отмечается, что стали расти медленнее цены и регулируемые тарифы, а также цены на сезонные овощи, однако разгоняется базовая инфляция.
Национальный банк в своем отчете сообщил, что в первом квартале разогналась базовая инфляция, хотя замедлился рост цен и регулируемых тарифов и цен на овощи.
Как пояснил регулятор, базовая инфляция растет, исходя из нескольких факторов:
ускоренный рост цен в России;
падение беларусского рубля к российскому;
высокий потребительский спрос в Беларуси.
В нынешнем марте по сравнению с прошлогодним на 6,2% подорожали продукты, на 3,5% – непродовольственные товары, на 7,1% – услуги, подсчитал Белстат. В целом инфляция составила 5,6% год к году.
Что касается отдельно фруктов и овощей, то рост цен на них замедлился вдвое: в декабре прошлого года было 18,5% год к году, а теперь, в марте, – 9,7%. Это обосновали развитием беларусского тепличного хозяйства, увеличением объемов овощей в стабилизационных фондах и временным импортом томатов без пошлины.