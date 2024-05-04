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Белоруска пожаловалась на цену за фотосессию на тюльпановых полях в Брестской области

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  • 4.05.2024, 11:07
  • 2,016
Белоруска пожаловалась на цену за фотосессию на тюльпановых полях в Брестской области

Люди ответили.

Белоруска опубликовала в TikTok видео, в котором рассказала, как съездила на тюльпановые поля в Брестской области и с какими трудностями при этом столкнулась. Так, по ее словам, фотосессия для группы до 10 человек стоила 350 рублей.

«Вопреки всеобщему мнению в интернете, просто приехать на поле по координатам нельзя. Во-первых, добираться, по навигатору, по очень сомнительным дорогам. Не каждая машина проедет», — рассказала в начале ролика автор.

Дальше, с ее слов, девушка столкнулась с владельцем полей, который «в грубой форме объяснил, что это частная собственность». «Чего вы внаглую приперлись? Вы богатые, можете заплатить» — вот так нам сказали. Ну, и мы заплатили», — продолжила она.

@hanna.travelguides Локация в навигаторе👇🏽👇🏽👇🏽 КФХ Находка Полесья @znakhodka Вводите в навигатор сразу ее, и там уже после оплаты вам покажут как правильно подъехать к полю. Надеюсь, после этого видео меньше людей будет пытаться проехать к полю самостоятельно😉 📍Брестская область, 283км от Минска. . . . . . . . . #беларусь #тюльпаны #майскиепраздники #кудапоехать #кудапоехатьнавыходные #путешествия #путешествие #маршрутвыходногодня #брест ♬ оригинальный звук - Анна Завадская

Фотосессия и видеосъемка, отметила автор видео, обошлась в 350 рублей (это за группу до 10 человек). «За эти деньги вас отвезут в нужный угол поля, дадут там походить, пофоткаться и даже разрешат взять тюльпанов с собой», — рассказала белоруска.

И оставила в описании к ролику координаты для нахождения полей при движении по навигатору: «Брестская область, 283 км от Минска». Это крестьянское фермерское хозяйство «Находка Полесья».

В комментариях люди в основном отмечали, что собственник на своих полях имеет право брать за те или иные услуги деньги в установленном им размере. «Все правильно. Человек, вложивший силы и деньги, имеет право заработать», — написал один юзер TikTok.

«Погуглите стоимость луковицы тюльпана, плюс работа, плюс техника, плюс удобрение и подготовка земли. Почему-то всегда считаются только свои расходы», — отметил еще один пользователь.

«Налог за экскурсию, интересно, владелец полей платит?» — поинтересовалась другая комментаторша.

Другие же посчитали, что цена за фотосессию и видеосъемку слишком высокая. «За 350? Ну, вы даете, когда-нибудь уж лучше на лавандовое поле», — написал юзер.

Позже в TikTok появилось еще одно видео, в котором другая девушка поделилась своим видением ситуации. «У нас почему-то все слишком любят считать чужие деньги, сколько человек заработал со своего труда. И никто никогда не учитывает, сколько туда было вложено сил, времени», — отметила автор ролика.

@boyuwl #беларусь #тюльпановыеполя #тюльпановыеполявбеларуси #беларусьсейчас ♬ оригинальный звук - Обзоры Беларусь Юлия

По ее словам, человек, который вложил в дело собственные средства, «имеет полное право ставить ту цену, которую считает нужной». «И уж тем более он имеет право требовать не приезжать на частную собственность, чтобы пофоткаться там бесплатно», — добавила девушка.

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