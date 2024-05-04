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Россиян после наводнения засыпало снегом в мае

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  • 4.05.2024, 10:18
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Россиян после наводнения засыпало снегом в мае

Начались блекауты и ЧП на дорогах.

Несколько областей страны-агрессора России внезапно накрыл сильный снегопад. В результате обильных осадков на дорогах парализовано движение, а граждане РФ жалуются на перебои с электричеством.

По прогнозу синоптиков в ближайшие сутки российские города продолжит засыпать снегом, передает obozrevatel.com.

На сильный снегопад пожаловались жители Екатеринбурга, на улицах которого возник транспортный апокалипсис. В компании энергоснабжения в Екатеринбурге «Россети Урал» заявили, что подобные последствия непогоды не наблюдались на Среднем Урале последние 20 лет.

Также сильный снегопад прошел в Сверодловской области. В населенных пунктах региона под тяжестью снега падают деревья. Водители из-за непогоды с трудом поднимаются в горку и вынуждены заталкивать свои транспортные средства.

При этом в МЧС РФ выдали, что сильные снегопады продолжатся в течение 4 мая. Из-за этого на дорогах ожидается гололед и, как следствие, проблемы с транспортным сообщением.

«Вот такое утро в Свердловской области. На регион обрушился мощный снегопад. В некоторых округах начались проблемы с электричеством и интернетом: провода обрываются из-за падающих деревьев и налипающего снега», – жалуются в сети россияне.

По трассе Пермь – Екатеринбург скопилась огромная пробка, дороги заметает снегом. В связи с этим было принято решение полностью ограничить движение транспортных средств до стабилизации ситуации.

В нескольких городах Свердловской области масса снега также оборвала линии электропередачи и повалила деревья. Более того, уровень осадков достиг такого значения, что некоторые подъезды многоэтажек оказались заблокированными.

Россиян после наводнения засыпало снегом в мае: начались блекауты и ЧП на дорогах

Напомним, в российском Улан-Уде эвакуировали часть жителей города из-за «ландшафтного пожара», который из леса перекинулся на здания города. Как сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, из-за пожара «нарушено электроснабжение, есть возгорание в частном секторе».

Ранее сообщалось, что в Курганской области РФ из-за паводка затопило старые урановые скважины месторождения «Добровольное» в Звериноголовском районе. Экологи считают, что радиоактивный раствор попал в Тобол и это вызовет рост заболеваний в регионе.

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