«Набожные» псковские десантники подняли мятеж в Запорожской области 2 4.05.2024, 11:14

2,598

Российские военные отказались идти в наступление на Пасху.

На оккупированной части Запорожской области Украины псковские десантники устроили мятеж. Они отказались идти на штурм, который планировался на одном из участков фронта на Пасху.

Об этом со ссылкой на источники в украинской разведке сообщает издание «РИА Мелитополь».

«Псковские десантники отказались идти в провозглашенное наступление на Запорожском направлении. По данным разведки, атака планировалась на Пасху, но россияне из 104-го десантно-штурмового полка отказались идти в наступление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что псковские десантники были фактически разбиты здесь Силами обороны Украины. Сейчас у них не хватает более 60% личного состава. Также ощущается нехватка техники, которую уничтожили украинские защитники.

«Их обещали отправить на ротацию, но, очевидно, решили полностью обнулить подразделение в мясных штурмах. Сейчас на Ореховщине работает военная прокуратора ВС РФ, которая пытается найти мятежников», — пишет «РИА Мелитополь».