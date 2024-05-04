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В России четырежды судимый участник войны в Украине забил до смерти ветерана Чечни

  • 4.05.2024, 10:56
  • 3,114
В России четырежды судимый участник войны в Украине забил до смерти ветерана Чечни

Преступника не стали задерживать.

В Чебаркуле (Челябинская область России) вернувшийся из Украины местный житель Иван Кумов избил ветерана войны в Чечне Алексея Худякова. От полученных травм мужчина умер в больнице, сообщает Ura.ru.

Нападение произошло в конце апреля 2024 года. Кумова после смерти пострадавшего не стали задерживать, несмотря на то, что полиция зафиксировала факт избиения. Позже дело направили в военное следственное управление по Чебаркульскому гарнизону.

— Местные его видят в городе, к нему приходят друзья, — рассказала Ura.ru вдова Худякова.

39-летнего Ивана Кумова ранее судили по четырем уголовным делам, выяснила «Сирена», изучив данные челябинских судов. Он привлекался к ответственности за разбой, насилие к сотруднику Федеральной системы исполнения наказаний, причинение телесных повреждений и угон.

Последний раз его судили в августе 2020 года. Кумова приговорили почти к трем годам строгого режима. Отбыл ли он полный срок или освободился, завербовавшись на войну в Украине, — неизвестно.

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