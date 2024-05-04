«Это не про яхты и золотые унитазы»: белорус сделал бизнес на дачниках 2 4.05.2024, 10:28

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Фото: onliner.by

К делу, которым будет гореть, он пришел не сразу.

Продавцы тюльпанов и вербы уже могут подбивать доходы этого сезона, а тем, кто занимается семенами и удобрениями, выдыхать пока рано. В начале мая тысячи дачников ставят на паузу шашлыки и занимаются грядками — и это лучшее время для продавцов семян, пишет onliner.by.

— Это лучшее место для такого магазина, — уверен Владимир, соучредитель компании «Процветок». На улице Кирова возле железнодорожного вокзала такой поток дачников, спешащих на электрички, что продавцам трудно заскучать.

Фото: onliner.by

Денис, его партнер по бизнесу, соучредитель и директор компании «ПрофитГарден», соглашается: несмотря на то что практически все сейчас можно заказать онлайн, люди приходят за консультациями и встречами с экспертами.

Фото: onliner.by

К делу, которым будет гореть, Владимир пришел не сразу. Детство в Шабанах, поступление в БНТУ («вылетел из-за характера»), потом вечернее отделение в БГУИРе и самая разная работа — от штукатура до Тракторного завода. В какой-то момент предложили поработать в компании, которая была пионером на рынке семян.

— В среднем там люди вводили 150 заявок в день, я начал вводить 600. Когда увидели, сколько я делаю, наверное, наверху был вопрос, не слишком ли много платят, — с улыбкой вспоминает Владимир.

В 2008 году пути с компанией разошлись, но Владимиру предложили новую работу в этой же сфере.

— Есть такая детская загадка — «Без окон, без дверей…» Так вот, наш первый офис «Процветка» был без окон, но с кучей дверей. Партнер посадил меня в магазин по продаже дверей — это был его отдельный бизнес. Там была выставочная зона с десятками дверей, а в глубине — малюсенькая каморка.

Фото: onliner.by

— Месяца через два выехали оттуда. И конечно, у нас не было офисов в небоскребах, но первый офис — это прямо история про бизнесы из гаражей и прочее, — улыбается Владимир.

На старте бизнеса на рынке было меньше конкуренции, но все равно быстро пришло понимание: надо отличаться от других и быть заметными.

— Конечно, в этот момент ты должен задуматься, благодаря чему ты будешь впереди рынка, чтобы дать новое и улучшить. Мы начали с цветных каталогов, хотя сейчас это анахронизм. Но тогда это было нечто просто фантастическое.

В одном из каталогов мы решили сделать невиданное для тех времен: обсудили с типографией ароматизаторы для печатных изданий и заказали запах роз, чтобы человек сразу окунался в атмосферу садоводства и наслаждался нашим изданием.

«Чуть не обанкротились»

Масштабироваться пришлось во многих вещах. Например, если в начале покупателям могли отправить заказ чуть ли не в коробке из-под бананов (потому что их можно было попросить бесплатно), то потом стало понятно, что нужна брендированная упаковка.

— На каком-то этапе ты можешь позволить себе выглядеть неидеально, но потом нужно определиться, как тебя будет видеть твой клиент.

В какой-то момент компания очень бурно росла, не укрепляя фундамент.

— Нужно было вкладываться в системы хранения, людей, банально должна быть хорошая финансовая подушка. В 2010-м мы выросли к первому году в три раза, а в 2011-м — еще в три раза. Оборот весеннего сезона — $2 млн и 65 тыс. заказов. Для Беларуси это много.

Фото: onliner.by

В 2011 году произошло самое худшее: обвал курса валют. Мы привозим посадочный материал из Европы и заявляем цены в ноябре-декабре, а физические отправки у нас в марте. Мы попали в страшнейшую ситуацию, это ударило очень сильно, чуть ли не привело к банкротству. Года два работали, чтобы отдать долги.

Это бизнес не про яхты и золотые унитазы, а про целеустремленность, напористость и боль, которую ты иногда должен превозмогать.

В 2018 году нужно было искать новые точки роста, тогда компании предложили посмотреть в сторону YouTube — если там получится удержать внимание людей, то это поможет развитию бизнеса.

Фото: onliner.by

Так и произошло. Владимир начинал собирать экспертов, но запустить канал получилось не сразу. Одно из первых видео спонтанно записывали в подъезде своего дома просто на телефон. Тот ролик не выпустили, но психологический барьер, который мешал старту, был сломлен.

— Мы сделали ставку на то, что должны давать профессиональный контент, но доступным для людей языком.

Плюс стартап. «Можем вырасти в 18 раз»

Постепенно пришли к тому, чтобы начать стартап по производству биопрепаратов, к нему подключился Денис. Партнерство началось с того, что они с Владимиром просто жили в одном доме и их дети дружили.

Фото: onliner.by

В 2020 году, когда грянула пандемия и пришлось остановить проект с попкорном для кинотеатров, Денис задумался о чем-то новом — и как раз возникла идея стартапа.

— Как обычный человек, я сталкивался с огородом у бабушки в деревне, у родителей на даче, но минимально. Интерес к этому был на простом обывательском уровне — наверное, как и у всех, кто проводил лето в деревне. Но чтобы запустить производство, нужно было изучать тему, а потом действительно ею заинтересовался.

Фото: onliner.by

Производство начиналось с маленькой комнатки в 6 «квадратов», теперь это несколько цехов.

— В 2021 году начались первые продажи, и уже в 2022-м мы сделали ×3 относительно 2021-го. В 2023 году тоже сделали ×3 к предыдущему году, сейчас хотим то же самое. Если получится, выйдет рост «ПрофитГардена» в 18 раз по прибыли и по выручке. За 2023 год выручка компании составила чуть больше $500 тыс., это порядка 1,6—1,7 млн рублей.

«Чувак, сделай этот шаг»

— Хочется, чтобы бизнес продолжал линию пользы для людей, чтобы он делал что-то хорошее и это не было зарабатывание денег просто ради денег, — рассуждает Владимир.

Фото: onliner.by

Очень многие люди боятся начинать, они ставят себе вымышленные барьеры, говорят «У меня ничего не получится» или «Это все слишком сложно». Я приверженец идеи, которую описал бизнесмен Оскар Хартманн в своей книге: «Чувак, не погружайся очень сильно в образование, не учись годами и десятилетиями, просто сделай этот шаг, попробуй, и все получится».