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Украина готовит семь соглашений по безопасности с партнерами

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  • 1.05.2024, 20:34
  • 1,166
Украина готовит семь соглашений по безопасности с партнерами
Владимир Зеленский

В том числе с США.

Украина готовит еще семь новых соглашений о гарантиях безопасности. Одно из этих соглашений будет подписано с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 1 мая.

Глава государства сказал, что сейчас идет работа с партнерами над еще семью новыми безопасностями документами, которые усилят Украину на период до вступления в НАТО.

«Оружие, финансы, политическое взаимодействие — сегодня работал с командой по конкретным деталям этих документов, и по некоторым из них уже есть предварительный текст соглашений… Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и нашей совместной безопасности с партнерами. Понятно, что особый приоритет — всему, что даст больше защиты от российского террора», — заявил он.

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