На капремонт в Минске уходит еще один путепровод 1.05.2024, 19:43

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Как теперь ехать.

Госавтоинспекция предупредила минчан о начале капитального ремонта путепровода по ул. Долгобродской.

Первый его этап начнут уже ночью 2 мая.

Сообщается, что ремонт затронет путепровод на пересечении ул. Долгобродской, Ванеева и Ваупшасова.

А временное ограничение движения здесь вводят для всех видов транспортных средств в направлении центра города.

Активные строительные работы начинаются 2 мая в 01:00 и продлятся, как планируется, до 1 июля 2024 года.

Объезд этого участка возможен по съездам с ул. Долгобродской на ул. Ванеева.

ГАИ также просит водителей заранее выбирать наиболее подходящий маршрут с учетом обстоятельств, а также быть предельно внимательными при проезде данного отрезка пути.

Путепровод Московская – Чкалова на ремонте

Сейчас этот путепровод также на капитальном ремонте. Работы начались в июле 2023 года. Ожидается, что летом 2024-го мост введут в эксплуатацию.

Его длина – 300 м. Конструкции стали слабыми из-за осадков и соли. Поэтому при их демонтаже действуют осторожно, чтобы избежать обвалов.

По информации «Гордорстроя», этот путепровод – сложный объект. Все из-за мощного железнодорожного узла. Железная дорога выделяет временные окна для демонтажных и монтажных работ всего – два-четыре часа в сутки.

В 2024 году в Минске также запланирован капремонт еще нескольких мостовых сооружений. Обновления ожидают путепроводы на пр. Жукова над ул. К.Либкнехта, между пр. Независимости и ул. Московской.