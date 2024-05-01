США расширили санкции против РФ 1.05.2024, 20:54

1,858

В списке авиакомпания «Победа» и много предприятий.

Минфин США расширил антироссийские санкции, под ограничения попала авиакомпания «Победа», следует из опубликованного на сайте ведомства сообщения.

Ограничения против нее обоснованы тем, что компания занимается деятельностью «в секторе экономики Российской Федерации, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы России». Поставки товаров и услуг для авиакомпании Минфин США разрешил продолжить до 30 июля 2024 года.

Также под санкции попали структуры группы «Сибантрацит» — АО «Разрез Колыванский», ООО «Сибантрацит Теплосеть», ООО «Сибантрацит Портовые Сервисы», ООО «Управляющая компания Сибантрацит».

Предприятия, оказавшиеся под ограничениями:

автозавод «Урал»;

Брянский автозавод;

Волгоградский тракторный завод;

Ярославский моторный завод;

Болховский завод полупроводниковых приборов;

Фрязинский завод мощных транзисторов;

научно-производственное объединение «Марс»;

«99 завод авиационного технологического оборудования»

завод «Протон»;

завод «Юпитер» и др.

В список также внесены научные организации: 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны, новосибирский Институт прикладной физики, Муромское специальное конструкторское бюро и пр.

Всего в новом санкционном пакете почти 300 физических и юридических лиц, а также организаций.