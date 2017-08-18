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Александр Добровольский: Решили, что приказы ГКЧП выполнять не будем

  • 18.08.2017, 18:32
Александр Добровольский

Бывший депутат Верховного Совета СССР рассказал о событиях 19 августа 1991 года.

19 августа 1991 года так называемый ГКЧП, состоявший из высших ортодоксальных коммунистических номенклатурщиков, на один день вырвал власть у последнего генсека КПСС Михаила Горбачева. На следующий день путч был подавлен.

- Я встречал 19-е августа в Минске, я не единственный, кто имел отношение к протестам против путча, еще Виктор Корниенко и Юрий Воронежцев, которые также были депутатами. Я здесь организовывал конференцию своего трудового коллектива, который осудил путч и выразил несогласие с ним. Решили, что мы никаких приказов ГКЧП выполнять не будем. Также мы участвовали в изготовлении и распространении листовок с указом Ельцина и об организации акций протеста, рассказал «Радыё Рацыя» бывший депутат Верховного Совета СССР Александр Добровольский.

Путч 19 августа стал судьбоносным для Союза Советских Социалистических Республик.


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