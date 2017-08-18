Навальный продал Life.ru видео про свой отдых во Франции 18.08.2017, 22:48

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Алексей Навальный

Российское пропагандистское издание объявило награду в 50 тысяч рублей тому, кто пришлет видео с Навальным.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), политик Алексей Навальный продал порталу Life.ru видео про «отдых Навального во Франции». Незадолго до этого издание объявило награду в 50 тыс. руб. тому, кто пришлет видео с Навальным, «снятым в любой точке мира» с хештэгом #разыскиваетсяНавальный. Ролик сняла его жена, Юлия, вместе с которой он отдыхал во французском Руане. Об этом политик рассказал в своем блоге на YouTube, передает РБК.

По словам Навального, он увидел задание от LifeCorr, когда уже был во Франции. Когда они с женой приехали в Руан, она сняла видео о его прогулке по городу. После он отправил ролик своему пресс-секретарю Кире Ярмыш, а та передала его знакомому, который, в свою очередь, переслал видео в Life.ru.

Навальный подчеркнул, что издание перечислило ему не обещанные 50 тыс. руб., а всего 10 тыс. руб. Вырученные деньги политик пообещал перевести в свой предвыборный фонд. По словам Навального, портал нарушил положения главы 56 ГК РФ (публичное обещание награды). Он добавил, что ждет оставшиеся 40 тыс. руб., а если их не пришлют, то «придется подать в суд».

Глава ФБК добавил, что приветствует распространение его рассказа о том, как Life.ru заплатил ему меньшую, вместо обещанной, сумму денег за видео. Пусть все знают, что [Арам] «Габрелянов (генеральный директор АО «Ньюс Медиа», которому принадлежит Life.ru. — Прим.) и его СМИ лгут всегда и во всем», подытожил политик.

Арам Габрелянов заявил РБК, что знал о том, что видео принадлежит ФБК. Он утверждает, что у Life.ru есть источники в фонде, которые сообщили о готовящейся Навальным «провокации» с видео. «У нас есть скрины — мы все опубликуем», — подчеркнул он. Габрелянов добавил, что готов заплатить [за видео] 40 тыс. руб. или даже 80 тыс. руб. «Пусть подает в суд. Мы хотим, чтобы он подал на нас в суд», — заключил он.

Об отъезде Навального из России во Францию сообщил 2 августа Life.ru со ссылкой на видео, снятое «гражданским журналистом». По данным портала, Навальный с супругой Юлией зарегистрировались на рейс AF1845 до Парижа и сели в самолет из терминала Е в московском аэропорту Шереметьево. На кадрах можно разглядеть белый автомобиль, из которого выходят мужчина и женщина. После показана очередь на проверку билетов. Мужчина и женщина показывают свои билеты и проходят. На кадрах нет четкого изображения их лиц.

Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков заявил тогда РБК, что политик находился в Москве. Однако 18 августа Life.ru со ссылкой на «гражданского журналиста» выложил видеозапись «Мишленовские похождения: как Навальный отдыхал в Руане». В тексте рассказывается о прогулке Навального по Руану и местах, которые он посетил.