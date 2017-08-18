закрыть
19 августа 2017, Saturday, 1:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Навальный продал Life.ru видео про свой отдых во Франции

  • 18.08.2017, 22:48
  • 3,078
Алексей Навальный

Российское пропагандистское издание объявило награду в 50 тысяч рублей тому, кто пришлет видео с Навальным.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), политик Алексей Навальный продал порталу Life.ru видео про «отдых Навального во Франции». Незадолго до этого издание объявило награду в 50 тыс. руб. тому, кто пришлет видео с Навальным, «снятым в любой точке мира» с хештэгом #разыскиваетсяНавальный. Ролик сняла его жена, Юлия, вместе с которой он отдыхал во французском Руане. Об этом политик рассказал в своем блоге на YouTube, передает РБК.

По словам Навального, он увидел задание от LifeCorr, когда уже был во Франции. Когда они с женой приехали в Руан, она сняла видео о его прогулке по городу. После он отправил ролик своему пресс-секретарю Кире Ярмыш, а та передала его знакомому, который, в свою очередь, переслал видео в Life.ru.

Навальный подчеркнул, что издание перечислило ему не обещанные 50 тыс. руб., а всего 10 тыс. руб. Вырученные деньги политик пообещал перевести в свой предвыборный фонд. По словам Навального, портал нарушил положения главы 56 ГК РФ (публичное обещание награды). Он добавил, что ждет оставшиеся 40 тыс. руб., а если их не пришлют, то «придется подать в суд».

Глава ФБК добавил, что приветствует распространение его рассказа о том, как Life.ru заплатил ему меньшую, вместо обещанной, сумму денег за видео. Пусть все знают, что [Арам] «Габрелянов (генеральный директор АО «Ньюс Медиа», которому принадлежит Life.ru. — Прим.) и его СМИ лгут всегда и во всем», подытожил политик.

Арам Габрелянов заявил РБК, что знал о том, что видео принадлежит ФБК. Он утверждает, что у Life.ru есть источники в фонде, которые сообщили о готовящейся Навальным «провокации» с видео. «У нас есть скрины — мы все опубликуем», — подчеркнул он. Габрелянов добавил, что готов заплатить [за видео] 40 тыс. руб. или даже 80 тыс. руб. «Пусть подает в суд. Мы хотим, чтобы он подал на нас в суд», — заключил он.

Об отъезде Навального из России во Францию сообщил 2 августа Life.ru со ссылкой на видео, снятое «гражданским журналистом». По данным портала, Навальный с супругой Юлией зарегистрировались на рейс AF1845 до Парижа и сели в самолет из терминала Е в московском аэропорту Шереметьево. На кадрах можно разглядеть белый автомобиль, из которого выходят мужчина и женщина. После показана очередь на проверку билетов. Мужчина и женщина показывают свои билеты и проходят. На кадрах нет четкого изображения их лиц.

Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков заявил тогда РБК, что политик находился в Москве. Однако 18 августа Life.ru со ссылкой на «гражданского журналиста» выложил видеозапись «Мишленовские похождения: как Навальный отдыхал в Руане». В тексте рассказывается о прогулке Навального по Руану и местах, которые он посетил.


Мнение

Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?