Джамала выступит на фестивале в белорусском Мире 19.08.2017, 8:18

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Фото: Твой Стиль

19 августа в Мире пройдёт Mirum Music Festival.

Его хедлайнером станет украинская звезда Джамала.

В традициях фестиваля ― повторение одного из прошлогодних хэдлайнеров. Поэтому в этом году на сцену выйдет дуэт, ставший на прошлом "Мируме" открытием для белорусской публики ― литовцы Beissoul&Einius.

Третьим хедлайнером фестиваля организаторы называют российскую электронную музыкантшу Ishome, передает Еврорадио.

Также среди выступающих Mirum Music Festival московская брасс-команда 1/2 Orchestra, белорусы Naviband, Республика Полина и музыкальная компания BY Soulfam.

Порядок выступления артистов:

Традиционно на летней террасе кафе-бара Mirum с 01:00 до 06:00 утра играют диджеи. В этом году любители потанцевать будут двигаться под музыку от Beautiful Vision, Funkyjaws, Four Walls и Papa Bo.

Также гостей Mirum Music Festival ждёт разнообразный фудкорт с уличной едой и напитками, развлечения для детей и взрослых, споты от партнёров фестиваля.

Билеты на фестиваль можно купить на сайте и в кассах kvitki.by по всей Беларуси.