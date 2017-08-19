Милиционеры присвоили компьютеры активистов? 7 19.08.2017, 10:07

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Московский РУВД не возвращает имущество, конфискованное во время мартовских событий.

После мартовских событий правозащитному центру "Весна" было известно о как минимум 12 осмотров в квартирах различных активистов. В большинстве случаев изъятое имущество в течение двух месяцев людям вернули.

Однако, некоторым до сих пор неизвестно, где находятся их компьютеры, флешки, телефоны, книги и другие вещи. Сотрудники Московского РУВД, проводивших осмотры, бездействуют, а на жалобы активистов не реагируют.

"Меня задержали вечером 24 марта 2017 года на улице сотрудники в штатском и продержали несколько часов в РУВД. При этом у меня отобрали личные вещи, которые были с собой, и ничего из них не вернули до сих пор, - рассказывает одна из девушек, у которой произошел дома осмотр. - Среди ночи меня в наручниках увезли домой на обыск. Открыли дверь моими ключами. На мои вопросы - показали какую-то бумагу-постановление на осмотр жилья, однако, я ничего не смогла разглядеть из-за слабого зрения".

Девушка говорит, что осмотр проводился как обыск: сотрудники милиции перебирали все вещи, открывали самостоятельно ящики, полки. После отложили в сторону некоторые вещи, а также технику, записали изъятое в протокол и дали на подпись понятым. Потом вещи вынесли из дома, не представив никаких бумаг их обладательнице, а саму девушку отвезли в ИВС.

Она обратилась в прокуратуру Московского района г. Минска с жалобой на действия сотрудников милиции, в которой просила провести проверку процедуры осмотра помещения и обязать сотрудников РУВД выдать ей копию протокола со списком изъятых вещей, а также вернуть вещи в самые короткие сроки.

"Прошло почти пять месяцев, а мою технику и вещи до сих пор не вернули, более того, госорганы не представляют никакой информации об их местонахождении. На все мои жалобы о проведении осмотра с нарушениями и требованиями представить перечень конфискованного имущества приходят ответы, что все было проведено законно", - подчеркивает девушка.

Еще один превентивно задержанный рассказал, что 25 марта к нему пришли с постановлением на осмотр квартиры на наличие оружия и других запрещенных вещей, однако провели обыск, изъяли много чего из личного имущества: значки, наклейки, журналы, флешки, телефоны, ноутбуки, цифровой фотоаппарат, кухонный и туристические ножи, диски и др.

"Составили опись, копии которого у меня нет до сих пор, и под предлогом дальнейших объяснений - отвезли в РУВД. Там составили протокол и закрыли до суда в понедельник. На суде привлекли к ответственности в виде штрафа", - рассказал парень.

После суда он обратился в РУВД Московского района с заявлением на предоставления копии протокола с перечнем изъятых вещей, однако получил отрицательный ответ.

"Позже часть вещей отдали. Про остальное имущество участковый инспектор Анастасия Лях сказала, что оно находится на экспертизе в Министерстве информации. Однако, по результатам моих обращений оказалось, что технику на экспертизу не доставляли", - отметил молодой человек.

Министерство информации в своем ответе сослалось на то, что к ним была направлена информационная продукция для проведения экспертизы на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков экстремизма. В перечень информационной продукции входят печатная, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, плакаты, транспаранты и другая наглядная агитация, рекламная продукция.

Вместе с тем, куда подевалось другое имущество превентивно задержанного парня, в том числе техника, Министерство информации не знает, и перенаправляет для получения такой информации в тот же Московский РУВД.

Сейчас молодой человек при помощи правозащитников подготовил очередное заявление в РУВД Московского района с требованием сообщить, где и на каком основании находятся его ноутбуки, фотоаппарат и другие носители информации и когда они будут возвращены.