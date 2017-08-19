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Пинчане возмущены реконструкцией центра города

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  • 19.08.2017, 20:59
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Жители Пинска против замены исторической брусчатки и вырубки деревьев.

В Пинске продолжается очередной этап реконструкции исторической части города.

Завершить ее планируют к 920-летию полесской столицы. Работы вызвали возмущение среди многих горожан, а социальные сети взорвались негативными мнениями. Историк-краевед Эдвард Злобин рассказывает «Радыё Рацыя», что пинчане выражают возмущение из-за нескольких причин:

- Я не понимаю зачем нужно упорядочивать в кавычках и заменять историческую брусчатку на современный материал. Город когда-то был зеленый, а теперь ощипанный и скоро в центре вообще не останется деревьев.

Власти Пинска уверяют, что зеленая зона будет возрожденна, это предусмотрено планом реконструкции, а так называемая плитка - «трилинка» 1930-х годов будет использоваться для украшения или дополнения каких-то объектов.


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