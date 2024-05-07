В Беларуси введут государственную аттестацию блогеров 7.05.2024, 16:28

По мнению лукашистов, не всех можно допускать к такой деятельности.

В Беларуси задумались о введение государственной аттестации или лицензирования для блогеров, инфлюенсеров и коучей, которые продают свои курсы в интернете. Об этом в эфире СТВ заявила заместитель директора департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси Инна Бабаченок.

По словам чиновницы, «уровень самозащиты» от некачественных услуг в интернете не у всех граждан высокий. Поэтому его должно обеспечивать государство — по крайней мере в сферах образования, здравоохранения, психологии и так далее.

«Когда мы говорим, что должны быть определенные аттестации, аккредитации, лицензирования, другие защитные инструменты.

И здесь даже дело не в том, в какой форме будет осуществляться этот вид деятельности — ИП, юрлицо или самостоятельная профессиональная деятельность, — а в том, как будут допускаться к осуществлению этого вида деятельности. То есть к предоставлению соответствующей услуги или выполнению такой работы», — заявила Бабаченок.

Волнует чиновников и момент налогообложения блогеров. Первый замминистра финансов Дмитрий Кийко считает, что нужно разработать понятную систему оплаты налогов для работающих в интернете.

По его мнению, новые условия необходимо учитывать в законе, в том числе получение блогерами донатов.