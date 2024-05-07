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У докторов Лукашенко сложная задача

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  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 7.05.2024, 16:43
  • 7,408
У докторов Лукашенко сложная задача

Повтора позора на 9 мая он не переживет.

У докторов Лукашенко сложная задача — обеспечить функционирование не очень здорового организма в течение нескольких дней на выезде. Повтора позора на 9 мая в Москве, когда его возили на гольфкаре, а выглядел он едва живым, Лукашенко не переживет.

Нельзя быть похожим и на сегодняшнего Рамзана Кадырова, которого всю дорогу на «воцарении» поддерживали со всех сторон под руки.

На пути транзита власти нельзя быть слабым и больным — это гарантия проигрыша. Лукашенко очень хочется выглядеть живо на фоне иных немногочисленных участников сходок в ближайшее несколько дней.

Тем более, что очень хочется грозно потрясти ядерной дубинкой совместно со старшим братом. Но это будет непросто.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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