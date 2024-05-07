У докторов Лукашенко сложная задача8
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 7.05.2024, 16:43
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Повтора позора на 9 мая он не переживет.
У докторов Лукашенко сложная задача — обеспечить функционирование не очень здорового организма в течение нескольких дней на выезде. Повтора позора на 9 мая в Москве, когда его возили на гольфкаре, а выглядел он едва живым, Лукашенко не переживет.
Нельзя быть похожим и на сегодняшнего Рамзана Кадырова, которого всю дорогу на «воцарении» поддерживали со всех сторон под руки.
На пути транзита власти нельзя быть слабым и больным — это гарантия проигрыша. Лукашенко очень хочется выглядеть живо на фоне иных немногочисленных участников сходок в ближайшее несколько дней.
Тем более, что очень хочется грозно потрясти ядерной дубинкой совместно со старшим братом. Но это будет непросто.
Telegram-канал «Ник и Майк»