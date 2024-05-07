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Ученые выяснили, насколько умным на самом деле был тираннозавр

  • 7.05.2024, 16:14
Ученые выяснили, насколько умным на самом деле был тираннозавр

Новое исследование.

Десятки миллионов лет назад по Земле бродили гигантские динозавры, пока их «господство» не было прервано ударом гигантского астероида. Ученые десятилетиями пытаются воссоздать картину их жизни и каждый раз появляются новые теории, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Одним из наиболее известных динозавров, живших на Земле, считается тираннозавр. С 1970-х годов большинство ученых соглашались с тем, что тираннозавр был примерно таким же умным, как современные рептилии. Однако в 2023 году появилась новая теория.

Исследование бразильского нейробиолога показало, что когнитивный интеллект тираннозавра на самом деле был выше, чем считалось ранее — близок к интеллекту приматов. Это породило множество вопросов о том, могли ли динозавры быть столь умными, как люди или павианы?

Новое исследование отвечает на этот вопрос и опровергает теорию о том, что тираннозавр был таким же умным как приматы. Команда из Университета имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе в Германии предполагает, что интеллект динозавров на самом деле был сравним с интеллектом современных крокодилов.

По словам первого автора исследования Кайя Каспара, вероятно, первая теория 70-х годов была правильной. Отметим, что Каспар изучает, как развивается познание и различные когнитивные способности между группами животных.

Чтобы изучить биологию мозга у давно вымерших животных, в том числе динозавров, ученые используют слепки ископаемого черепа. Это позволяет им оценить относительный размер мозга и долю ткани, которая когда-то находилась в нем. Этот метод не идеален, однако, увы, он является лучшей моделью, доступной сегодня.

Известно, что у современных аллигаторов и крокодилов мозг занимает лишь около 30% полости черепа, в то время, как птиц и млекопитающих этот показатель близок к 100%. Каспар с коллегами отмечают, что именно это и было одной из главных проблем исследования 2023 года, выдвинувшего новую теорию. Исследователи пришли к выводу, что тогда коллеги переоценили размер мозга тираннозавра, предположив, что он заполняет всю эндокраниальную полость.

В новом исследовании Каспар с командой переоценили соотношение мозга и жидкости, основываясь на форме и форме слепков ископаемого черепа — в результате они пришли к выводу, что соотношение мозга и жидкости было ближе к современным рептилиям, а вовсе не птицам и приматам.

Вторая проблема исследования 2023 года, по мнению команды, заключалась в несогласованности данных. Оценки размера мозга в бразильском исследовании включали и другие структуры головы тираннозавра, которые находятся внутри полости мозга, но не являются частью самого мозга, например обонятельную луковицу. Кроме того, тогда ученые использовали смесь образцов молодых и взрослых тираннозавров, что также исказило результаты.

В своей новой работе Каспар с коллегами привели в порядок набор данных, а также стандартизировали оценки массы тела и исключили структуры внутри черепа тираннозавра, не участвующие в нервной деятельности, в том числе обонятельную луковицу, гипофиз и внутреннее ухо. Увы, им не удалось воспроизвести результаты бразильского исследования.

Результаты работы команды показывают, что у тираннозавра было от 250 до 1,7 миллиарда нейронов, что соответствует количеству нейронов у современных крокодилов. Бразильское исследование, напротив, оценило 3,3 миллиарда нейронов у тираннозавра, что соответствует количеству нейронов у павианов.

Ученые также признают, что размер мозга и количество нейронов не являются лучшими показателями когнитивного интеллекта. Но, количество нейронов и размер мозга сильно различаются у разных животных, но это не всегда коррелирует с более высоким интеллектом. Например, у голубей маленький мозг и высокая плотность нейронов, при этом они могут считать также хорошо, как обезьяны с более крупным мозгом.

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