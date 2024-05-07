Ученые выяснили, насколько умным на самом деле был тираннозавр 7.05.2024, 16:14

Новое исследование.

Десятки миллионов лет назад по Земле бродили гигантские динозавры, пока их «господство» не было прервано ударом гигантского астероида. Ученые десятилетиями пытаются воссоздать картину их жизни и каждый раз появляются новые теории, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Одним из наиболее известных динозавров, живших на Земле, считается тираннозавр. С 1970-х годов большинство ученых соглашались с тем, что тираннозавр был примерно таким же умным, как современные рептилии. Однако в 2023 году появилась новая теория.

Исследование бразильского нейробиолога показало, что когнитивный интеллект тираннозавра на самом деле был выше, чем считалось ранее — близок к интеллекту приматов. Это породило множество вопросов о том, могли ли динозавры быть столь умными, как люди или павианы?

Новое исследование отвечает на этот вопрос и опровергает теорию о том, что тираннозавр был таким же умным как приматы. Команда из Университета имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе в Германии предполагает, что интеллект динозавров на самом деле был сравним с интеллектом современных крокодилов.

По словам первого автора исследования Кайя Каспара, вероятно, первая теория 70-х годов была правильной. Отметим, что Каспар изучает, как развивается познание и различные когнитивные способности между группами животных.

Чтобы изучить биологию мозга у давно вымерших животных, в том числе динозавров, ученые используют слепки ископаемого черепа. Это позволяет им оценить относительный размер мозга и долю ткани, которая когда-то находилась в нем. Этот метод не идеален, однако, увы, он является лучшей моделью, доступной сегодня.

Известно, что у современных аллигаторов и крокодилов мозг занимает лишь около 30% полости черепа, в то время, как птиц и млекопитающих этот показатель близок к 100%. Каспар с коллегами отмечают, что именно это и было одной из главных проблем исследования 2023 года, выдвинувшего новую теорию. Исследователи пришли к выводу, что тогда коллеги переоценили размер мозга тираннозавра, предположив, что он заполняет всю эндокраниальную полость.

В новом исследовании Каспар с командой переоценили соотношение мозга и жидкости, основываясь на форме и форме слепков ископаемого черепа — в результате они пришли к выводу, что соотношение мозга и жидкости было ближе к современным рептилиям, а вовсе не птицам и приматам.

Вторая проблема исследования 2023 года, по мнению команды, заключалась в несогласованности данных. Оценки размера мозга в бразильском исследовании включали и другие структуры головы тираннозавра, которые находятся внутри полости мозга, но не являются частью самого мозга, например обонятельную луковицу. Кроме того, тогда ученые использовали смесь образцов молодых и взрослых тираннозавров, что также исказило результаты.

В своей новой работе Каспар с коллегами привели в порядок набор данных, а также стандартизировали оценки массы тела и исключили структуры внутри черепа тираннозавра, не участвующие в нервной деятельности, в том числе обонятельную луковицу, гипофиз и внутреннее ухо. Увы, им не удалось воспроизвести результаты бразильского исследования.

Результаты работы команды показывают, что у тираннозавра было от 250 до 1,7 миллиарда нейронов, что соответствует количеству нейронов у современных крокодилов. Бразильское исследование, напротив, оценило 3,3 миллиарда нейронов у тираннозавра, что соответствует количеству нейронов у павианов.

Ученые также признают, что размер мозга и количество нейронов не являются лучшими показателями когнитивного интеллекта. Но, количество нейронов и размер мозга сильно различаются у разных животных, но это не всегда коррелирует с более высоким интеллектом. Например, у голубей маленький мозг и высокая плотность нейронов, при этом они могут считать также хорошо, как обезьяны с более крупным мозгом.