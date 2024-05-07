Студентка хотела снять жилье, но лишилась своих сбережений 7.05.2024, 16:07

1,304

«Владелица» квартиры была очень убедительна.

19-летняя студентка на одной известной интернет-площадке нашла объявление о сдаче квартиры в аренду. Просмотрев объявление, девушка поняла, что ее все устраивает, после чего связалась с владельцем жилья. В ходе переписки с арендодателем была достигнута договоренность.

Как сообщает Барановичский ГОВД, при этом «лжевладелица» квартиры была очень убедительна и попросила предоплату. Заявительница перевела на счет 350 рублей. После чего на связь с ней никто не вышел. Студентка поняла, что ее обманули и обратилась в милицию.

На аналогичные уловки мошенников попала 24-летняя местная жительница. Потерпевшая тоже в качестве предоплаты за проживания перечислила 350 рублей. Общая сумма, которой завладели злоумышленники, составила 700 рублей.