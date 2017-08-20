Вице-спикер парламента Венесуэлы: Ассамблея Мадуро – это ноль 20.08.2017, 8:04

НИКОЛАС МАДУРО

ФОТО: REUTERS

Парламент Венесуэлы отказался распускаться по требованию диктатора.

Конституционная ассамблея Венесуэлы лишила парламент законодательных полномочий. Однако парламент отказался распускаться и провел заседание с участием зарубежных дипломатов, сообщает «Немецкая волна».

Парламент Венесуэлы отказался выполнять решение Конституционной ассамблеи, которая накануне лишила его законодательных полномочий. «Это мошенническое решение для нас равно нолю, сама Конституционная ассамблея - ни что иное, как ноль», - заявил вице-спикер контролируемого оппозицией парламента Венесуэлы Фредди Гевара.

В субботу, 19 августа, парламент провел заседание, на которое были приглашены зарубежные дипломаты. По данным агентства AFP, приглашением воспользовались представители дипкорпуса Евросоюза, США, Аргентины, Чили, Канады, Мексики, Перу и других стран. Фредди Гевара заявил, что парламент не одобрит ни одно решение, которые противоречит конституции страны.

«Ручная» ассамблея

545 представителей Конституционной ассамблеи были избраны в конце июля в результате голосования, сопровождавшегося сообщениями о многочисленных нарушениях. Она почти полностью состоит из сторонников президента-социалиста Николаса Мадуро, которого оппозиция обвиняет в попытке установить диктатуру в Венесуэле.

12 августа Дональд Трамп заявил, что в конфликте вокруг Венесуэлы Вашингтон может, если потребуется, прибегнуть к военной силе. Однако глава Белого дома не пояснил, что именно он имеет в виду.

В Венесуэле на протяжении многих месяцев идет ожесточенная борьба за власть между правительством Николаса Мадуро и оппозицией. С начала апреля в столкновениях погибли не менее 125 человек.