Глава партии ХСС: Шредер – российский солдат 3 20.08.2017, 8:59

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Андреас Шойер

Фото: imago/Metodi Popow

Андреас Шойер раскритиковал выдвижение экс-канцлера ФРГ в совет директоров «Роснефти».

Генеральный секретарь немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Андреас Шойер подверг резкой критике выдвижение кандидатуры экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в совет директоров компании «Роснефть».

«Бывший канцлер Шредер превращается в российского солдата», - заявил он в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag (перевод – tass.ru). «Деятельность Шредера в «Роснефти» дурно пахнет, тут смешиваются частные экономические интересы с политикой», - считает представитель ХСС.

Социал-демократ Шредер, возглавлявший кабмин ФРГ с 1998 по 2005 год, подвергся резкой критике у себя на родине после того, как 11 августа правительство России выдвинуло его кандидатом в совет директоров компании «Роснефть». Другими кандидатами, помимо Шредера, стали бывший казначей компании ExxonMobil Дональд Хамфриз, управляющий директор компании Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг и профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин. Компания «Роснефть» проведет внеочередное собрание акционеров 29 сентября в Санкт-Петербурге.

В 2016 году Шредер возглавил совет директоров компании Nord Stream 2, оператора проекта газопровода «Северный поток – 2». До этого политик возглавлял консорциум по строительству первой очереди трубопровода для поставок газа из России в Германию в обход транзитных стран по дну Балтийского моря.