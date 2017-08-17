Шредер затруднился объяснить приглашение в совет директоров «Роснефти» 1 17.08.2017, 16:57

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Почему выбор пал именно на него, бывший канцлер Германии не знает.

Войти в совет директоров «Роснефти» бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера попросили глава компании Игорь Сечин и ее международные акционеры. Об этом политик рассказал в интервью швейцарской газете Blick (перевод – РБК).

Играл ли президент Владимир Путин какую-либо роль в его приглашении в совет директоров, Шредер не знает. «Он не связывался со мной», — заявил бывший канцлер, добавив, что «время от времени» встречается с Путиным.

Журналист газеты рассказал Шредеру о предположении немецких политиков, что он полезен «Роснефти» своими контактами на международной арене, в частности сможет «открывать двери» для российской компании. На это бывший канцлер ответил: «Я не могу судить, о чем думала «Роснефть», когда пригласила меня».

Вместе с тем Шредер заявил, что убежден в важности интеграции России в целом и ее энергетического сектора в частности в мировую экономику. «Роснефть», сказал он, обладает значительными интересами в Германии, особенно на востоке страны.

Бывший канцлер отметил, что доля «Роснефти» на немецком рынке составляет 12%, на компанию работают «тысячи сотрудников». Поэтому он полагает, что его назначение может пойти на пользу сотрудникам «Роснефти» в Германии.

Шредер ожидает, что в качестве члена совета директоров компании будет посещать Москву четыре раза в год, чтобы участвовать в заседаниях совета. Он рассказал, что неисполнительный директор получает $500 тыс. в год, из них в виде налогов надо выплатить 30%. Таким образом, объяснил Шредер, он будет получать около $350 тыс. в год, но с этих денег надо уплатить налоги еще и в Германии.

Журналист Blick также попросил бывшего канцлера прокомментировать санкции против России. Тот ответил, что ограничения «достигают задачи лишь частично». «Я хочу помочь улучшить отношения между Россией и ЕС. Но для этого нужны усилия с обеих сторон, и я хотел бы внести свой скромный вклад в это», — заявил он. Немецкий народ, по словам Шредера, хочет «рациональных отношений» с Москвой.

Правительство России выдвинуло бывшего канцлера в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора 11 августа. Состав совета, как ожидается, будет избран на внеочередном заседании акционеров 29 сентября. Ранее о планах выдвинуть Шредера РБК сообщил источник в кабмине и подтвердил знакомый Сечина.

Шредер возглавлял наблюдательный совет, а позднее комитет акционеров управляющей компании газопровода «Северный поток», а в 2016 году возглавил управляющий совет Nord Stream-2. Он также входил в состав совета директоров ТНК-BP.

Герхард Шредер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год.