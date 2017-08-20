«Люди на болоте» возле Дроздов решили дать бой строительной мафии 7 20.08.2017, 10:14

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Застройщики и администрация похитили не менее $8 миллионов только с одного здания на улице Камайская.

К телеканалу «Белсат» за помощью обратились жители дома в столичном микрорайоне «Лебяжий», обманутые застройщиком.

За квартиры с трещинами в стенах они заплатили примерно по $1000 за метр. И говорят о «строительно-административной мафии» в столичной администрации.

Дом №20 по улице Камайской в Минске должен был принести радость своим жителям. Но вышло наоборот. Некачественное выполнение строительных работ, нарушения в проекте, просто воровство строительных материалов - и в итоге дополнительные заботы для людей, которые и так социально не защищены.

Улица Камайская - это в микрорайоне «Лебяжий», рядом с рынком Ждановичи и недалеко от Дроздов. Всего в доме 256 квартир, большая часть построена с государственной поддержкой для многодетных семей, людей с инвалидностью и других льготников. Здание сдали более 2,5 года назад, но в стенах квартир продолжают появляться огромные такие трещины.

«Ремонт делали дважды. Трещины появляются все равно. Хотя это 9 этаж. Сейчас это после ремонта, в очередной раз сделали замазывание трещин», - рассказывает совладелец квартиры Александр Пытко.

Дом почти в аварийном состоянии, так как был построен на подземном болоте с нарушениями технологий фундамента, говорят жители. С нарушениями построили и вентиляцию - она задувает воздух в квартире, сверху вниз. Все запахи остаются внутри.

«Здесь зимой при морозах за 20 градусов было плюс 3. Вот здесь они сделали колодец - а у меня последний этаж - здесь через 2 метра уже небо», - продолжает Александр Пытко.

Дом был долгостроем, управление капитального строительства Центрального района затянула сдачу дома на несколько лет. Пока строили, стоимость материалов росла, а качество падало.

«Например, в стяжке нам заменили керамзит на пеноплекс, а потом оказалось, что вместо пеноплекса положили пенопласт. Вы слышите, какое эхо в квартире и которая слышимость из соседних квартир», - рассказывает другой совладелец квартиры Александр Мацукевич.

Высота потолка на 4-7 сантиметров ниже нормы. Вместо улучшенной штукатурки - обычная. Вместо пластиковых стеклопакетов на балконе - алюминиевые рамы, а вместе с ними и холод. 60 квартир не получили перегородок между кухней и залом. Хотя всего было заплачено.

Что еще в доме не так, описывает его житель Александр Волчок, который сам работает в строительстве:

«Здесь должна быть перегородка из ПВХ-пакетов. Ее также украли. Также не доделали. Сказали, что со мной согласовали, и сделают перерасчет. Такая перегородка теперь стоит $ 1850 - 2500 долларов. Где она?»

Но самая наглая кража - жилого пространства.

«Нет ни одной квартиры, где бы проектируемая площадь совпала с реальной. У меня не хватает 2,3 квадратных метра. У других цифры разные. Всего не хватает 200 квадратных метров», - замечает Александр Мацукевич.

Плюс 200 квадратных метров магазинов под балконами, которые посчитали, как жилые. И за каждый нужно платить коммуналку ежемесячно. Проблемный здание принимала большая комиссия - госнадзор, технадзор, МЧС, исполком, санстанция. Сейчас шлют отписки на все жалобы жителей. Так же, как и прокуратура.

Весь дом - пример коррумпированности строительной отрасли, говорят владельцы квартир. И призывают правоохранительные органы провести комплексную проверку.

«Если коснуться финансовых махинаций, то тоже много в нашем доме было сделано. Бюджетные деньги клали на расчетные счета под проценты. Все это было в заявлении в прокуратуру, в ОБЭП. Нам прямо сказали: пока нет команды, никто этим заниматься не будет», - добавляет Александр Волчок.

По подсчетам жителей, застройщики и администрация похитили не менее $8 млн только с одного здания на улице Камайская. В борьбе за украденные метры они почти дошли до Верховного суда. Говорят, если бы в следственных органах были амбициозные работники, и если бы не было «крышевание строительной мафии», получился бы громкий процесс.